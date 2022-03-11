632 öğrenci, 111 öğretmen, 12 personelde Covid-19: 12 sınıf kapandı

Eğitim Bakanlığı, 5-11 Mart tarihleri arasında 632 öğrenci, 111 öğretmen, 12 personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Aynı tarihlerde 12 sınıf kapandı.

Yapılan açıklamada, 577 öğrenci, 32 öğretmen, 3 personelin ise temaslı olduğu kaydedildi.

59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullardaki pozitifleşme oranı ise % 1,27.