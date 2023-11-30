629 gündür ‘kaçak’ yaşadığı ortaya çıktı

Kıbrıs’ın kuzeyinde herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen F.Ö. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Çarşamba gün Lefkoşa Adli Şube’ye celp edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis, 629 gün Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz olarak kalan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı, depremzede olduğu için Kıbrıs’ın kuzeyine geldiğini, burada anne ve babasının yaşadığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.