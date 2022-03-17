62 Ukrayna vatandaşının ülkeye getirilmesi gündemde

Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle, 62 Ukraynalı vatandaşının Kıbrıs’ın kuzeyine getirilmesi gündemde.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, böyle bir talepte bulunulduğunu ancak konu hakkında araştırmaların sürdüğünü ve şu anda net bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Sosyal medyada yapılan ‘62 çocuk geliyor’ paylaşımlarının bilgi kirliliğine yol açtığını ve buna bağlı olarak da kampanya başlatıldığını ifade eden Akcan, konunun kesinleşmesi halinde İçişleri Bakanlığı’nın resmi açıklama yapacağını kaydetti.