6 metre derinliğindeki toprak zemine düştü
Değirmenlik'te saat 13:30 sıralarında, meydana gelen kazada 69 yaşındaki Naciye Özcan yaralandı.
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Değirmenlik'te saat 13:30 sıralarında, Tepebaşı sokak üzerinde, 69 yaşındaki Naciye Özcan yönetimindeki JT 712 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solunda bulunan köprü taşına çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarpmış ve yolun solundan çıkıp 6 metre derinliğindeki toprak zemine tavanı üzerinde düştü.
Kaza sonucu yaralanan JT 712 plakalı araç sürücüsü Naciye Özcan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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