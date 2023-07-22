6 aylık hamile kadını darp etti

Alayköy’de nikâhsız yaşadığı 6 aylık hamile kadını darp eden zanlı E. K. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili bilgi veren polis memuru Ömer Ülger , zanlı E. K.’nın 20 Temmuz 2023 tarihinde saat 19.10 raddelerinde Alayköy’de aynı yerde sakin nikâhsız olarak birlikte yaşadığı ve 6 aylık hamile olan S.Ç ile aralarında telefon meselesinden dolayı çıkan sözlü tartışma çıktığını ve S.Ç’nin vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurarak darp ettiğini açıkladı.

Polis, müştekinin olayın akabinde olay yerine ambulans ile devlet hastanesi acil servisine kaldırıldığını ve hamile olduğundan dolayı Kadın Doğum servisinde kontrol altına alınıp, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirtti.

Polis memuru Ömer Ülger zanlının yapılan şikâyet üzerine mahkeme emri gereği tutuklandığını, alınması gereken ifadeler olduğunu, ayrıca zanlının yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.