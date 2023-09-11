58 yaşındaki kişinin tasarrufunda bulunan gümrüksüz tütün ürünlerine el konuldu

Limasol’da dün, 58 yaşındaki bir kişinin tasarrufunda gümrüksüz 33 karton ve 10 paket sarma sigara tütünü, 10 karton ve 10 paket sigara ve 2 karton elektronik sigara tespit edildiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, aldığı ihbarı değerlendiren polisin, şahsın kullandığı aracın önünü keserek araçta arama yaptığını ve gümrüksüz ürünleri tespit ederek ürünlere el koyduğunu yazdı.

Haberde, söz konusu kişiye 4 bin Euro para cezası kesildiği ifade edildi.