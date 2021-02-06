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  3. 5501 test, 64 pozitif vaka, 1ölüm
5501 test, 64 pozitif vaka, 1ölüm

5501 test, 64 pozitif vaka, 1ölüm

Bakan Pilli: "Toplam 5501 test yapıldı, 59'u yerel 64 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi taburcu edildi " 

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Bakan Pilli: "Toplam 5501 test yapıldı, 59'u yerel 64 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi taburcu edildi " 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5501  olduğunu, 59'u yerel 64 pozitif vakaya rastlandığını ,1 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 59 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 30 kişinin Lefkoşa, 31 kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa  Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

6 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5501   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4  

Yerel Vaka Sayısı: 59 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 36  

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 434.848  

Toplam Vaka Sayısı: 2722 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2007 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 700  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 225 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 463 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 15 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

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