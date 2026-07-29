“İşçinin alın teri gasp ediliyor, bakanlık ise susuyor!”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), EKTAM Kıbrıs Limited'de Şubat 2026'da başlayan direnişin ardından 12 Mart 2026 tarihinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesi'nin (TİS) uygulanmadığını belirterek, "Toplu İş Sözleşmesi kâğıt üzerinde bırakıldı" açıklamasında bulundu.

DEV-İŞ Basın Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, büyük bedeller ödenerek kazanılan hakların işveren tarafından yerine getirilmediği belirtilirken, sözleşmenin en temel hükümlerinden biri olan hayat pahalılığı artışının çalışanlara eksiksiz yansıtılmadığı ifade edildi. Açıklamada, asgari ücretle çalışan işçilerin Ocak 2026 dönemine ait yüzde 3,27'lik hayat pahalılığı farkını hâlâ alamadığı kaydedildi.

DEV-İŞ, EKTAM Kıbrıs Limited ile birlikte Mayıs 2026'dan itibaren fabrikanın üretimini kira sözleşmesi kapsamında sürdüren SAREX Trading Limited'i defalarca uyardıklarını belirterek, "İşçinin cebinden çalınan her kuruş, emeğin ve hukukun açıkça gasp edilmesidir" ifadelerini kullandı.

DEV-İŞ, konuya ilişkin Sendikalar Mukayyitliği ile Çalışma Dairesi'ne resmi başvurular yapıldığını ancak işverenlere yönelik herhangi bir yaptırım uygulanmadığını ifade etti. Açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da toplu iş sözleşmesini ihlal eden işverenlere karşı sessiz kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, SAREX Trading Limited'in çalışanları kendi bünyesine geçirerek EKTAM Kıbrıs Limited ile imzalanan toplu iş sözleşmesini tanımadığı yönünde tutum sergilediği ifade edilirken, bu konuda hukuki sürecin başlatıldığı ve konunun yargıya taşındığı belirtildi.

İşçilerin geçmişe dönük alacaklarının ve güncel hayat pahalılığı farklarının ödenmediğini vurgulayan DEV-İŞ, grev ve eylem hakkını kullanmak isteyen çalışanların işten çıkarılmakla tehdit edildiğini de söyledi.

Açıklamada, "Haklarımız ödeninceye, Toplu İş Sözleşmesi bütünüyle uygulanıncaya ve işçiler üzerindeki baskılar sona erinceye kadar mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz" denilirken, EKTAM Kıbrıs Limited ile SAREX Trading Limited'in toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ise yasal sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulunuldu. DEV-İŞ ayrıca, "İşçinin alın teri pazarlık konusu değildir. Gasp edilen her hak er ya da geç söke söke alınacaktır" ifadelerine yer verdi.