Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde New York’ta gerçekleşen Kıbrıs Konulu Genişletilmiş 5+1 Formatlı Gayri Resmi Toplantıda 5+1 formatındaki ana oturuma geçildi.

BM Merkezi, 27. katında Kıbrıs saatiyle 18:30-20:30 saatleri arasında gerçekleşecek oturum iki saat sürecek.

Ana oturumda BMGS Antonio Guterres açılış konuşması gerçekleştirecek. Heyet başkanlarının konuşmalarının ardından görüşme bölümüne geçilecek.

Tatar’ın, BMGS Antonio Guterrres ile 1+1 formatında 21:40-22:15 saatleri arasında öğle yemeği yemesinin ardından kapanış oturumu ise 22:15-23:45 saatleri arasında ise 5+1 formatında yapılacak.

Oturumlarda Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar’a Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilci Güneş Onar, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar ve Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal eşlik ediyor.

Oturumdan önce basına açık aile fotoğrafı çekildi.

Tatar’ın, Kıbrıs Saati 00:00’da BM Merkezi’nde basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.