5 yıldır ‘kaçak’ olduğu ortaya çıktı

Başka bir soruşturma amacıyla polise çağrılan 27 yaşındaki şahsın 5 yılı aşkın süredir Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz yaşam sürdüğü ortaya çıktı, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, söz konusu şahsın 20 günü aşmayacak bir süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, 23 Ağustos tarihinde bir soruşturmayla ilgili Lefkoşa Adli Şube’ye çağrılan T.K. isimli zanlının, yapılan muhaceret kontrolünde 15 Mart 2017 tarihinden bu yana; yani, 2 bin 352 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz yaşam sürdüğünün belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet suçundan dolayı tutuklandığı, İçişleri Bakanlığı’nın muhaceret şubesinde gerekli araştırmaların yapıldığını söyledi.

Polis, 27 yaşındaki zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.