5 yılda 16 bin 582 yeni seçmen

● 2020’deki Cumhurbaşkanı seçimlerinde 199 bin olan seçmen sayısı 2025 itibarıyla 215 bini aştı. Beş yılda 16 binden fazla yeni seçmen kaydı yapıldı.

● 25 Haziran 2023 ara seçimlerindeki kayıtlı seçmen sayısı 210 bin 121 olarak açıklanmıştı. 2 yıl 1 ayda 5 bin 490 yeni seçmen kaydedildi.

● Son iki yılda 8 binden fazla kişiye yurttaşlık verildi. Bunların en az 1.500'ü Bakanlar Kurulu kararıyla “istisnai” yurttaş yapıldı.

● Yeni seçmen sayısı, 2020 seçiminde belirleyici olan 4 bin 412 oy farkının kat kat üzerinde. Toplam nüfus ve yurttaşlık verileri ise hâlâ açıklanmıyor.

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi seçmen sayısı ve nüfus verileri yeniden tartışma konusu oldu. 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana 16 bini aşkın yeni seçmen kaydı yapılırken, aynı dönemde binlerce kişiye yurttaşlık verildi. Haziran 2023’teki ara seçimden bu yana ise seçmen sayısı 5 bin 490 kişi arttı.

Ancak bu artışa rağmen, toplam nüfusun ve yurttaş sayısının net verisi kamuoyuyla paylaşılmıyor. İçişleri Bakanlığı, ısrarlı sorulara rağmen açıklama yapmaktan kaçınıyor. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un bu konudaki yanıtı ise eleştirileri derinleştirdi: “Nüfusu yeri gelince açıklarız.”

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için öngörülen tarih 19 Ekim 2025. Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ’ın açıklamasına göre, seçmen sayısı şu anda 215 bin 611. Bu sayı, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundaki 199 bin 29 seçmenle karşılaştırıldığında tam 16 bin 582 kişilik artışa işaret ediyor.

Bu artış sadece beş yıla değil, son iki yıla da yayılmış durumda: 25 Haziran 2023’teki ara seçimlerde 210.121 olan seçmen sayısı, Temmuz 2025 itibarıyla 5.490 kişi daha arttı. Üstelik seçimlere dört ay daha var…

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un “yeri gelince açıklarız” diyerek geçiştirdiği nüfus belirsizliği, Haziran 2025 itibarıyla 215 bin 611 olarak açıklanan seçmen sayısıyla yeniden gündeme geldi. 2020’deki son Cumhurbaşkanlığı seçimine kıyasla seçmen sayısı 16 bin 582 kişi artmış durumda. Haziran 2023’teki ara seçimden bu yana ise bu artış 5 bin 490 kişiye ulaştı.

2 yılda ‘en az’ 8 bin 831 yurttaş

Seçmen sayısındaki bu artışa paralel olarak yurttaşlık sayısında da ciddi bir yükseliş var. 2023 yılında toplam 4.263 kişi vatandaş yapılırken, 2024’te bu sayı 4.568’e çıktı. Sadece 2024’te, 747 kişi Bakanlar Kurulu kararıyla 'istisnai' vatandaşlık alırken, 2023 yılında bu sayı 764 olmuştu.

Toplamda yalnızca bu iki yılda verilen yurttaşlık sayısı 8.831, bunun en az 1511’i 'istisnai' vatandaşlık. Seçim sonrası süreçte verilen istisnai vatandaşlıklar da dikkat çekici: 25 Haziran 2023’teki ara seçimden sonra, 2023 sonuna kadar 244 kişi bu yöntemle yurttaş yapıldı.

2025 yılında da bu eğilim sürdü. 26 Haziran 2025’e kadar Bakanlar Kurulu kararıyla en az 333 yeni yurttaşlık verildi.

“Yeri” ne zaman gelecek?

Tüm bu verilere rağmen, yetkililer nüfus konusunda kamuoyuna şeffaf bir bilgi sunmuyor.

Meclis Genel Kurulu’ndaki son tartışmalarda bu tablo bir kez daha açığa çıktı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri, vatandaş sayısını ısrarla sordu ancak İçişleri Bakanı Dursun Oğuz “Yeri gelince açıklarız” yanıtını verdi.

Başbakan Ünal Üstel de aynı konuda geçtiğimiz yıl daha da dikkat çekici bir açıklamada bulunmuştu: “Nüfusu biliyoruz ama söyleyemem, söylenemeyen bazı sayılar var.”

Seçimler yaklaşırken kaygılar derinleşiyor

Hatırlanacağı üzere, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Ersin Tatar, Mustafa Akıncı karşısında sadece 4.412 oy farkla seçimi kazanmıştı. Aradan geçen beş yılda seçmen sayısındaki artış bu farkın neredeyse dört katı kadar. Bu durum, seçimlerin kaderini belirleyecek kadar kritik bir tabloyu işaret ediyor.

Üstelik bu artış yalnızca demografik doğal artışla açıklanabilir değil. Zira, her yıl binlerce kişiye verilen yurttaşlık ve seçmen kaydı, “kontrollü seçmen transferi” tartışmalarını yeniden alevlendiriyor. “İstisnai yurttaşlık” yoluyla yapılan başvuruların şeffaf olmaması ve denetimden uzak biçimde gerçekleşmesi ise demokratik temsilin meşruiyetini sorgulatıyor.

Devletin en temel yükümlülüklerinden biri olan nüfus bilgisini toplumla paylaşmaktan kaçınılması, hem kamusal güveni zedeliyor hem de seçimlerin eşit ve adil koşullarda yapılmasını tartışmalı hale getiriyor.

2023 yılı sonunda açıklanan “projeksiyon nüfus” verisine göre Kıbrıs’ın kuzeyindeki toplam nüfus 476.214 olarak öngörülmüştü. Ancak bu veri, kesin nüfus sayımıyla değil, tahminlerle hazırlanmış durumda. Bugün, bu rakamın nereye ulaştığı ise tamamen bir “sır”.

KAMUYA AÇIKLANAN ‘YURTTAŞLIK’ VERİLERİ

2024 YILI

1 Ocak 2025 – 26 Haziran 2025 tarihleri arasında Bakanlar Kurulu tarafından verilen istisnai yurttaşlık sayısı: 333

2024 yılında verilen toplam vatandaşlık sayısı: 4 bin 568

2024 yılında verilen vatandaşlıkların 747’si, Bakanlar Kurulu kararıyla verilen ‘istisnai yurttaşlık’

2024 yılında verilen vatandaşlıkların 3 bin 821’i İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi Müdürlüğü tarafından verildi

2023 YILI

2023 yılında verilen toplam vatandaşlık sayısı: 4 bin 263

2023 yılında verilen vatandaşlıkların 764’ü, Bakanlar Kurulu kararıyla verilen ‘istisnai yurttaşlık’

2024 yılında verilen vatandaşlıkların 3 bin 499’u İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi Müdürlüğü tarafından verildi

SEÇMEN SAYISINDAKİ DEĞİŞİM

18 Ekim 2020 Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci turundaki kayıtlı seçmen sayısı: 199.029

25 Haziran 2023 ara seçimlerindeki kayıtlı seçmen sayısı: 210 bin 121

26 Temmuz 2025 itibariyle YSK tarafından açıklanan kayıtlı seçmen sayısı: 215 bin 611