5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Lefkoşa’da 11 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunan 57 yaşındaki Bayramdurdy Hemrayev hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 5 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Başkan okudu.

Mahkeme Başkanı, sanığın öz yeğeni olan 11 yaşındaki çocuğu iki kez istismar ettiğini belirtti.

Sanığın iki kez aynı suçu işlediğini kaydeden Cemaller, bunun pişman olmadığının gösterdiğini açıkladı.

Başkan, küçük çocuğun dava esnasında mahkemeye geldiğini, olayı anlatırken ağladığını anlattı.

Bu tür suçların özellikle çocuklar üzerine asla bitmeyecek travmalara neden olduğunu kaydeden Başkan, “Küçük çocuk hayatı boyunca dayısının kendisine yaptıklarını asla unutmayacak” dedi.

Konu suçun toplumda öfke ve tedirginlik yarattığına değinen başkan, sanığa yasada 6 yıla kadar hapis cezası öngören bu suçtan, 5 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.