5 kişiyi kanunsuz yollardan Kıbrıs’ın güneyine kaçırırken yakalandı

Gayretköy’de 5 kişiyi kanunsuz yollardan Kıbrıs’ın güneyine geçirmeye çalışırken yakalanan zanlı Y.Ö tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Kemal Atikoğlu zanlının Gayretköy'de meydana gelen “İnsan Kaçakçılığı” suçu ile ilgili tutuklandığını belirtti. Polis 17 Aralık 2021 tarihinde zanlı Y.Ö’nün arabasıyla Lefkoşa'dan aldığı Nijerya uyruklu C.J.O, U.F.N ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen üç erkek şahsın kanunsuz olarak Kıbrıs’ın güneyine gitmelerini sağlamak amacıyla Gayretköy'e götürdüğünün tespit edildiğini söyledi. 24 Aralık’ta zanlının İnsan Kaçakçılığı suçunu işlediğinin tespit edildiğini ve mahkeme emri gereği tutuklandığını anlatan polis, Y.Ö’nin suçu işlerken kullandığı aracın da tespit edilerek emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının verdiği gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini, meselenin yeni olduğunu ve ifadesinin teyit edileceğini belirterek, soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.