5 kişi hastaneye kaldırıldı

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Mağusa’da bugün sabah İlarma Süpermarket'in depo olarak kullandığı bölümde çıkan yangın büyük korku yarattı.

Konteynerde kaynak ve spiral makinesi ile çalışma yapıldığı esnada atılan kıvılcım sonucu çıktığı tahmin edilen yangın sonrası depoda bulunan mallar yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangında dumandan etkilenen 5 kişi Mağusa Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ederken, polisin açıklaması şöyle:

“Yangın Bugün saat 09.30 sıralarında, Gazimağusa'da faaliyet gösteren İlarma Süpermarketin arka kısmında, içerisinde muhtelif temizlik malzemeleri, tuvalet kağıtları, çocuk bezi vb malların bulunduğu depo olarak kullanılan konteynerde kaynak ve spiral makinesi ile çalışma yapıldığı sırada muhtemelen atılan kıvılcım sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın ıtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın neticesinde konteyner içerisindeki mallar hasar görerek kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilenen 5 kişi kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.”

Foto: Arşiv