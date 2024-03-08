5 kişi daha “yasaklı göçmen” ilan edildi

Bakanlar Kurulu, 4’ü Türkiye, 1’i Özbekistan doğumlu olmak üzere toplamda 5 kişiyi daha “yasaklı göçmen” ilan etti.

Söz konusu kişiler arasında, “lnterpol nezdinde ‘Dolandırıcılık ve Suç Örgütü’ nedeniyle aranmakta olan” Paul Warkentin isimli bir şahıs da bulunuyor. Söz konusu şahsın, Kıbrıs’ın kuzeyine geliş tarihine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bakanlar Kurulu’nun “yasaklı göçmenler” kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.