5. Caretta Caretta Şenliği Karşıyaka'da düzenlenecek

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı ile Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nün bu yıl 5’incisini düzenlediği “Caretta Caretta Şenliği" bugün yapılıyor.

Organizasyondan verilen bilgiye göre, etkinlik, 16.00 -19.00 saatleri arasında bölgenin çevre gönüllülerinin düzenleyeceği çeşitli etkinlikler dahilinde Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi Karşıyaka Güzelyalı Halk Plajı Tesisleri’nde yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın da katılması beklenen etkinlikte bölgedeki Caretta Caretta kaplumbağalarının korunup doğaya tutunmasına katkı yapan çevre örgütlerine teşekkür sertifikaları verilecek.

Etkinlik ve brifing konuşmalarının ardından yavru carettaların yumurtadan çıkıp denize ulaşmasına tanıklık edilecek ayrıca yaralı olup tedavi edilmiş olan Caretta Kaplumbağaları denize bırakılacak.