“5 buçuk aylık bebeğin hayati tehlikesi var”

Lefkoşa’da Ortaköy’de bulunan bir kreşte 5 buçuk aylık bir bebeğe süt içirdikten sonra solunumunun durmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan zanlı B.N.E. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede zanlının ülkede 4 yıldır İZİNSİZ olarak yaşadığı ve kreşte kaçak olarak çalıştırıldığı da ortaya çıktı.

Polis memuru Fezile Kesat, mahkemede olayın detaylarını anlattı. Kesat, 26 Nisan 2023 tarihinde Lefkoşa’da Ortaköy’de bulunan bir kreşte 5 buçuk aylık bir bebeğin rahatsızlandığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı bilgisini aldıktan sonra soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, bebeğe kreşte zanlı B.N.E. tarafından süt içirildikten sonra solunumun durduğunu ve hastaneye kaldırılan bebeğin hayata döndürülüp, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını anlattı.

“4 yıldır kaçak olarak yaşıyor”

Polis, yapılan soruşturmada zanlının 9 Mayıs 2019 ila 26 Nisan 2023 tarihleri arasında KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun ve söz konusu yerde kaçak olarak çalıştırıldığının ilk etapta tespit edildiğini ve bu yönde de araştırmanın devam ettiğini belirtti. Polis, söz konusu okul öncesi kreşe de soruşturma başlatılacağının bilgisini verdi.

“Bebeğin hayati tehlikesi bulunuyor”

Polis, bebeğin doktorundan alınan bilgide uyandırılmaya çalışıldığı ve çok ağır kalıcı hasar olabileceğine yönelik bilgi aldıklarını ayrıca hayati tehlikesinin olduğunu belirtti.

Polis, soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi maksatlı zanlının 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.