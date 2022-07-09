5 aylık Hayat Pahalılığından 115 TL, 6 aylık Hayat Pahalılığından ise 947 TL daha az artış!

Ertuğrul SENOVA

2022 yılının ikinci asgari ücreti, “devlet ve işveren temsilcilerinin oylarıyla” net 8 bin 599 TL olarak belirlendi. Bu rakam, hem 9 bin 46 TL olarak hesaplanan açlık sınırının, hem de Haziran ayına oranla daha düşük olan Mayıs ayı hayat pahalılığı oranının altında kaldı…

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Temmuz ayı içerisinde toplanmasına karşın yeni ücret, bir önceki ücretin belirlendiği Ocak ayından Mayıs ayına kadar olan 5 aylık hayat pahalılığı oranından 115 TL, Haziran ayına kadar geçen 6 aylık hayat pahalılığı oranından ise 947 TL daha az.

Yüzde 41 oranındaki artış, hem yüzde 43 olarak belirlenen Mayıs ayı enflasyonunun, hem de yüzde 56 olarak belirlenen Haziran ayı enflasyonunun altında.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasında işçi tarafını temsil eden ve yeni ücretin onaylanmasıyla masayı terk eden HÜR-İŞ Federasyonu Başkanı Ahmet Seraroğlu, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında bayramın ardından rakama itiraz etmeye hazırlandıklarını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise Eylül ayında hayat pahalılığının yüzde 30’un üzerinde çıkması halinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeniden toplanabileceğini söyledi.

Öte yandan asgari ücretin açlık sınırının altında kalmasıyla ilgili açıklama yapan KAMUSEN "Asgari ücret açlık sınırının üzerine çıkmalı" çağrısında bulunurken, TÜRKSEN ise yazılı itiraz yapacaklarını duyurdu.

Asgari ücret 5 aylık hayat pahalılığından 115 TL, 6 aylık hayat pahalılığından ise 947 TL daha az

İstatistik Kurumu verilerine göre bir önceki asgari ücretin belirlendiği Ocak ayından Mayıs ayına kadar geçen 5 ayda hayat pahalılığı oranı yüzde 43.10, Haziran ayına kadar geçen 6 aydaki hayat pahalılığı oranı ise yüzde 56.76 olarak belirlenmişti.

Yürürlükte olan 6090 TL net, 7 bin TL brüt asgari ücrete, 5 aylık hayat pahalılığı oranı eklendiğinde ortaya çıkan rakamın, 10 bin 17 TL brüt, 8 bin 714 TL net olması gerekiyordu. Yine aynı rakamlara 6 aylık hayat pahalılığı oranı eklendiğinde ise ortaya çıkan rakamın 10 bin 973 TL brüt, 9 bin 546 TL net olması gerekiyordu.

Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu Temmuz ayı içerisinde toplanmasına karşın belirlenen ücret 5 aylık hayat pahalılığından 115 TL, 6 aylık hayat pahalılığından ise 947 TL daha az…

Serdaroğlu: İtiraz hakkımızı kullanacağız

Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasında işçi tarafını temsil eden ve yeni ücretin onaylanmasıyla masayı terk eden HÜR-İŞ Federasyonu Başkanı Ahmet Seraroğlu, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında bayramın ardından rakama itiraz etmeye hazırlandıklarını belirtti.

“Yasal hakkımız olan itiraz hakkımızı kullanacağız, masanın kurulmasından önce yönetim kurulumuzu toplayıp, ne yapacağımıza karar vereceğiz” diyen Serdaroğlu, “Alacağımız kararları kamuoyu ile bayramdan sonra paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

“Temmuz ayını geçmesini istemiyoruz”

İtiraz için ilk olarak yeni ücretin Resmi Gazete’de yayımlanması gerektiğini anımsatan Serdaroğlu, “Yayımlanmasının hemen ardından süratli bir şekilde itirazımızı yapacağız. İtiraz süreci ve masanın yeniden toplanmasının, temmuz ayını geçmesini istemiyoruz” dedi.

“Masaya yüzde 56 oranındaki 6 aylık HP’yi sunduk”

İşçi tarafının masaya sunduğu rakamın sorulması üzerine Seraroğlu, “Bizim masaya sunduğumuz rakam yüzde 56 oranındaki Haziran ayına kadar olan 6 aylık hayat pahalılığı oranıydı. Çünkü bu oran bir artış değil, tüketicinin alım gücünü korumak adına yapılmış azami bir hesaplamadır” şeklinde konuştu.

Taçoy: Komisyon Eylül ayında yeniden toplanabilir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise, Eylül ayında hayat pahalılığının yüzde 30’un üzerinde çıkması halinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeniden toplanacağını ifade etti, “Rakamlar içinde en yükseği değil, ortalamayı almaktır marifet. Tüm faktörleri inceleyip bu kararı aldık” dedi.

BRT’ye açıklamalarda bulunan Taçoy, işçi sendikalarına sunduğu bazı önerilerin kabul görmediğini söyleyerek, “Hayatın gerçeklerini göz ardı etmeden bir karar vermemiz gerekirdi. 7 bin 500 TL’den başlayan pazarlıklar neticesinde bu noktaya vardık.” yorumunu yaptı.

Yapılan çalışma ve hazırlıklarla 2023 yılında ‘mesleki asgari ücret tespitlerine’ gitme hedefinde olduklarını kaydeden Taçoy, masadaki pazarlığa 8 bin 500 TL ile oturduklarını vurguladı.

KAMU-SEN: “Açlık sınırının üzerine çıkarılmalı”/TÜRKSEN: “Yazılı itiraz yapacağız”

Öte yandan asgari ücretin açlık sınırının altında kalmasıyla ilgili açıklama yapan KAMUSEN "Asgari ücret açlık sınırının üzerine çıkmalı" çağrısında bulunurken, TÜRKSEN ise "Devlet ve işveren temsilcileri asgari ücretlileri açlığa mahkûm etti” tespiti yaptı.

KAMUSEN, itiraz süreci içinde asgari ücretin yeniden değerlendirilerek açlık sınırının üzerine çıkarılmasını talep etti.

4 kişilik ailenin açlık sınırının 9 bin 46 TL olduğu bir dönemde, net asgari ücretin 8 bin 600 TL olmasını eleştiren sendika, “Esas olan asgari ücretin artırılması değil, hayatın ucuzlatılması ve vatandaşın alım gücünün arttırılması” açıklamasında bulundu.

TÜRK-SEN ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda devlet ve işveren temsilcilerinin oyları ile belirlenen yeni asgari ücrete tepki göstererek, "altı aylık hayat pahalılığı bile asgari ücrete uygulanmadı" dedi.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yazılı açıklamasında, “40 bin TL maaş alan bakan ve milletvekillerinin maaşlarına yüzde 56.76 hayat pahalılığı zammı uygulanırken, altı bin TL maaş alanlara kendi aldıkları artışı bile mehel görmeyen bir zihniyeti, emekçiler hiçbir zaman unutmamalı ve günü geldiğinde bunun hesabını sormalıdırlar” ifadelerini kullandı.

Bıçaklı, Türk-Sen olarak, “hayat pahalılığının bile verilmediği ve açlık sınırının altında kalan” yeni asgari ücreti kabul etmediklerini, yasal haklarını kullanarak, yazılı itirazlarını yapacaklarını belirtti.

Taçoy: “Komisyon Eylül ayında yeniden toplanabilir”

Yeni asgari ücret net 8 bin 599 TL