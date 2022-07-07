Yeni asgari ücret net 8 bin 599 TL

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işveren ve hükümet temsilcisinin onayıyla net 8 bin 599 TL olarak belirlendi.

Çalışma Bakanı Hasan Taçoy, yeni asgari ücreti brüt 456 TL günlük, 2281 TL haftalık, 9885 TL aylık olarak açıkladı.

Sendika ise masayı terk etti, 15 günlük itiraz süresini kullanacak.

Asgari Ücret yüzde 41.21 oranında artırıldı.