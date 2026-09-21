Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “Şimdi söz bizde” başlığıyla yayımladığı mesajda dürüstlük, eşitlik, adalet ve demokrasi vurgusu yaptı.

CTP’nin mesajında, iyi yönetimin liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri üzerine kurulması gerektiği ifade edildi.

“Sözümüz dürüstlüktür. Eşitliktir, adalettir, demokrasidir. Sözümüz iyi yönetimdir” denilen açıklamada, yolsuzlukların araştırılması ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarılmasının da öncelikler arasında olduğu belirtildi.

Açıklamada çalışma, üretim, ilerleme ve hizmet vurgusu yapılırken, ülkenin kaynaklarının ülke insanının yararına kullanılması gerektiği kaydedildi.

CTP, ekonomik hedeflere ilişkin ise “Sözümüz üreten ve güçlenen bir ekonomidir” ifadelerini kullandı.

Mesajda gençlerin geleceği, çocukların umudu ve emeğin hakkına da vurgu yapıldı. Toplumun farklı kesimlerine atıfta bulunulan açıklamada, “Biz çalışanlarız. Biz üretenleriz. Biz gençleriz, kadınlarız, emeklileriz. Biz bu ülkenin insanlarıyız. Biz halkız” denildi.

CTP açıklamasını, “Şimdi söz bizde” ve “Dürüst Yönetim, Güçlü Hizmet, Güvenli Gelecek” sloganlarıyla tamamladı.