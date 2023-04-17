49 yıllığına, kamu-özel ortaklığında 5 yıldızlı otel projesi

YENİDÜZEN

Tasarruf tedbirlerinin gündeme geldiği Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)’de, okula ait denize sıfır, sosyal tesislerin bulunduğu alana, kamu özel işbirliğinde, 5 yıldızlı otel yapılması gündeme geldi.

Teknik ve İdari İşler Rektör Yardımcılığı tarafından hazırlanan, Beş Yıldızlı Otel Projesi Ön Fizibilite Taslağı raporuna göre; üniversitenin söz konusu arazi ve sosyal tesisi 49 yıllığına yatırımcıya kiralaması planlanıyor.

250 oda ve 500 yatak kapasiteli bir otel projesinin başlaması için DAÜ’ye ilk etapta 5 milyon Dolar peşinat ödemesi hedefleniyor.

Arazi planlarının da ayrıntılı şekilde yer aldığı raporda, yatırımcının DAÜ’ye yılda bir kez üniversiteye ödeme yapacak.

DAÜ’nün 49 yılın sonunda 73 milyon 50 bin dolar gelir elde edeceği de raporda yer alıyor.

‘Asgari ücretin biraz üzerinde’ maaş…

Rapora göre; otele 107 kişi istihdam edilmesi öngörülüyor.

Çalışanların çoğunluğu asgari ücretin biraz üzerinde maaş ile istihdam edilecek. Personel giderleri, toplam gelirlerin %25’ini oluşturulacak.