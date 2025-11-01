49 araç trafikten men edildi, 2 sürücü tutuklandı

Ülke genelinde Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından dün yapılan trafik denetimlerinde, kontrol edilen 2 bin 335 araç sürücüsünün 388'i hakkında yasal işlem başlatıldı, 49 araç trafikten men edildi, 2 sürücü ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, raporlanan trafik suçları şu şekilde:

“206’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 29’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 17’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak, 8’i muayenesiz araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü 5000 kg ve üzerindeki kamyonların Girne-Lefkoşa anayolu kullanması, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 1’i polisin 'dur' emrine uymamak ve 102’si diğer trafik suçları”