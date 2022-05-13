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48 yeni vaka

48 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6287 olup, 48 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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27 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

13 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6287   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 48       

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.881.997   

Toplam Vaka Sayısı: 94.319                  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.586                             

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 498             

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 8    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 490           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 168

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