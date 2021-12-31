450 öğrenci, 35 öğretmen, 5 personel pozitif

Eğitim Bakanlığı, 25- 31 Aralık tarihlerini kapsayan okullardaki güncel COVID-19 verilerini paylaştı, 450 öğrenci, 35 öğretmen, 5 personelin testleri pozitif çıktı.

Bin 309 öğrenci, 59 öğretmen ve 11 personel de temaslı oldukları gerekçesiyle karantinaya alındı.

59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı yüzde 0,83 olarak açıklandı.