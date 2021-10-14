45 yılda 11 parti hükümette kaldı

Statica Araştırma ve Danışmanlık Merkezi yaptığı bir araştırma ile 1976 yılından bu yana 11 partinin hükümet olduğunu en fazla hükümette kalan partinin de UBP olduğunu ortaya çıkardı.

Yapılan araştırmaya göre 544 ayda 413 ay ile Ulusal Birlik Partisi hükümete geldi. Bu geçen zamanda yüzdelik olarak hesaplandığında ise bu zamanın yüzde 76’sı Ulusal Birlik Partisi’nin hükümette olması ile geçti.

Söz konusu araştırma MEMLEKET gazetesinin özel haberi olarak yayınlandı ve ilgili gazetenin ismiyle paylaşıldı.

18 YIL ARALIKSIZ İKTİDAR

1976’dan günümüze kadar hesaplanan 544 ayda neredeyse her dönem hükümette olan Ulusal Birlik Partisi ilk 18 sene aralıksız iktidar oldu. 1994 yılında ise bu aralıksız iktidar durumunu Demokrat Parti – Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümeti bozdu.

LİSTENİN İKİNCİ SIRASI DP’NİN ÜÇÜNCÜ SIRASI İSE CTP’NİN

1994 yılında DP ve CTP hükümeti ise yaklaşık iki yıl sürerek UBP’nin aralıksız iktidarını bozan partiler olurken Demokrat Parti bugüne kadar en fazla hükümette yer alan ikinci parti olurken Cumhuriyetçi Türk Partisi ise ‘muhalefette iyi’ denilmesine rağmen üçüncü parti oldu.

O PARTİLER ARTIK YOK…

Bu süre içerisinde kurulan ve hükümete girmeyi başaran 3 parti de oldu. Yeni Doğuş Partisi, TBP ve DHP partileri çeşitli dönemlerde UBP ile birlikte 1980’lerin başında hükümette yer almasına rağmen 1985’de bu birliktelik UBP – TKP hükümeti ile bozuldu.

Yeni Doğuş Partisi ise 1986 yılında yaklaşık iki yıl UBP ile hükümette yer aldı. Daha sonrasında hükümete gelemeyen üç parti de şu an faaliyette değil.

TKP kapanıp tekrar hayata geçirilen partilerden olurken bu sürede 46 aylık bir hükümette olma serüveni yaşadı.

HP SON 3 SENEDE 35 AY HÜKÜMETTE KALDI…

45 seneyi kapsayan araştırmada bir diğer dikkat çekici nokta ise Halkın Partisi. Kurulduğu dönemin hemen ardına seçime giren ve yüksek milletvekili sayısı ile hükümette yer alan Halkın Partisi son üç yılda 35 aylık hükümet deneyimi ile listenin 5’inci sırasında yer aldı.