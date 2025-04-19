44. İstanbul Film Festivali coşkusu sürüyor

Murat OBENLER/İSTANBUL

Bu yıl yine İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından birçok kurum ve kuruluşun desteğiyle 44.kez düzenlenen İstanbul Film Festivali’nde 139 uzun metrajlı ve 15 kısa film sinemaseverlerle buluşmaya devam ederken her yıl Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim ve ağ kurma platformu Köprüde Buluşmalar da 17 Nisan gecesi gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi. Türkiye ve yurtdışından birçok yönetmen-yapımcı-oyuncunun da filmleri sonrasında sıcağı sıcağına sinemaseverlerle buluşup sorularını yanıtladığı festivalde sinemaseverler sevdikleri sinema yıldızlarıyla da sohbet etme imkanı buldu. Geleneksel Boğaz Turu ise özellikle yabancı konuklar için yine festivalin unutulmaz etkinliklerinden biri olarak hafızalardaki yerini aldı.

Öldürdüğün Şeyler’deki performansı ile Hazar Ergüçlü de festivalde

İranlı sinemacı Alireza Khatami’nin yönettiği ve Sundance’de açılarak yönetmenlik ödülü de alan Hazar Ergüçlü’nün de oyuncu kadrosunda yer aldığı Polonya, Fransa,Türkiye ortak yapımı Öldürdüğün Şeyler / The Things You Kill de Altın Lale Yarışması kapsamında seyirciyle buluştu.

Tuncel Kurtiz sevgisi salona sığmadı

Özcan Alper’in yazıp yönettiği ve Soner Alper, Mert Gençbay ve Rabia Çelik’in yapımcılıklarını üstlendiği Bölük Pörçük-Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi belgeseli festivalin Cinemania bölümünde dünya prömiyerini Beyoğlu Sineması’nda yaptı. Başta aile bireyleri olmak üzere Nur Sürer, Menderes Samancılar,Erkan Can,Şevval sam, Reis Çelik, Fatih Akın’ın da aralarında olduğu birçok önemli ismin katılımlarıyla Tuncel Kurtiz’in yaşam öyküsü ve 50 yıllık sanat yaşamından kesitleri aktaran belgesel büyük bir beğeniyle karşılaşırken zaman zaman salonda duygusal anlar da yaşandı. Tanıklıklar, filmlerinden ve oyunlarından parçalar, arşiv görüntüleri ile bugüne kadar yapılmış en geniş ve nitelikli belgesel çalışması da olan filmin ekibi gösterim sonrasında seyirciyle buluşarak hem filmi anlattı hem de soruları yanıtladı.

Amansız Yol restorasyonlu gösterimi yapıldı, Zuhal Olcay'a da Sinema Onur Ödülü verildi

Bu yıl da İFF, Zurich Sigorta işbirliğiyle Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarmaya ve bu klasiklerin yeni kopyalarını sinemaya kazandırmaya devam etti ve yönetmen Ömer Kavur'un, Barış Pirhasan ile birlikte yazdığı senaryodan sinemaya aktardığı, başrollerini Kadir İnanır ile Zuhal Olcay'ın paylaştığı, 1985 yapımı Amansız Yol'un Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyası Cinewam City’s sinemasındaki özel gösterim ile sinemaseverlerle buluştu. Gösterim sonrasında Zühal Olcay’a da Sinema Onur Ödülü de takdim edildi.

Köprüde Buluşmalar ile genç sinemacılara büyük destek

Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar, 20. yılında Türkiye’den sinemacılarla 23 farklı ülkeden uluslararası sinema profesyonelini bir araya getirdi. Hope Alkazar’da yapılan Ödül Töreni’nde Film Geliştirme Platformu, Work in Progress Platformu ve Kısa Film Atölyesi’nde seçilen projelere ödülleri takdim edildi. Törende 2006’da dahil olduğu Köprüde Buluşmalar’da 2010-2023 yılları arasında yöneticilik görevini üstlenen Gülin Üstün’e İFF Emek Ödülü takdim edildi.

ÖDÜLLER

Work in Progress Platformu

Anadolu Efes Ödülü - 100.000 TL

ÖLÜ KÖPEKLER ISIRMAZ (Yönt: Nuri Cihan Özdoğan / Yapımcı: Nuri Cihan Özdoğan, Kaan Özdoğan)

OGM Pictures İlk Film Teşvik Ödülü

İSİMSİZ ESERLER MEZARLIĞI Melik Kuru (Yönt: Melik Kuru /Yapımcı: Hilal Şenel, Fahriye İsmayilova)

Netflix Film Destek Ödülü - 150.000 TL

BEKLENTİ (Yönetmen: Ali Özel / Yapımcı: Ali Özel, Osman Enes Yakut, Ahmet Necati Erdem)

Postgarden Renk Ödülü

MEMENTO NON MORI (Yönetmen: Şeyhmus Altun / Yapımcı Fevziye Hazal Yazan, Şeyhmus Altun)

Film Geliştirme Platformu Ödülleri

Uluslararası ARTEKino Ödülü - 6.000 avro

YAŞLI KADININ GARDİYANLARI (Yönetmen: Selda Taşkın / Yapımcı: Sezgi Üstün San, Gökçe Işıl Tuna)

Köprüde Buluşmalar Ödülü - 100.000 TL

SEN KÜÇÜK KUTU (Yönetmen: Mert Kaya / Yapımcı: Mert Kaya, Deniz İnal)

Fono Film Post-Prodüksiyon Ödülü

KÖKLERİM HAVADA (Yönetmen: Elif Mermer / Yapımcı: Dilde Mahalli, Elif Mermer)

Melodika Ses Ödülü

YAŞLI KADININ GARDİYANLARI (Yönetmen: Selda Taşkın / Yapımcı: Sezgi Üstün San, Gökçe Işıl Tuna)

Filmarka Ekipman Ödülü

UYKU SERSEMİ (Yönetmen: Barış Kefeli, Nükhet Taneri / Yapımcı: Melisa Sözen)

MFI Senaryo Atölyesi Ödülü

ÇIKMAZ SOKAK (Yönetmen: Şeyhmus Altun / Yapımcı: Johanna Sveinsdottir, Ege Göksu)

Kısa Film Atölyesi Ödülleri

Lumix Pro Destek Ödülü

SEÇİM GÜNÜ (Yönetmen: Deniz Cengiz / Yapımcı: Deniz Cengiz, Selen Şenay)

Depo Film Kısa Metraj Ödülü - 50.000 TL

YAPAYALNIZ (Yönetmen: Ilgın Harput, Ömer Gürkan / Yapımcı: Aslıhan Altuğ)

Square Eyes Danışmanlık Ödülü

ORINI (Yönetmen: Gülsüm Öngen / Yapımcı: Yaşar Irmak)

“Sektöre Giriş Mentorluk Programı Katılım Ödülü(ilk kez verildi)

“Sektöre Giriş Mentorluk Programı Katılım Ödülü”: Gizay Akdoğan

(Tallinn & Baltic Event'in Industry Bölümü Yöneticisi Marge Liiske

tarafından takdim edildi)