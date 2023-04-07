41 yaşında hayatını kaybetti

İskele’de yaşayan 41 yaşındaki Dmıtrıj ZINCSENKO, saat 23:30 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

Cadıl’ın ölüm sebebi kalp yetmezliği olarak açıklandı

Lapta’da, dün iş yeri içerisinde ölü olarak bulunan Muhammet CADIL (E-38)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.