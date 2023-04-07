41 yaşında hayatını kaybetti
İskele’de yaşayan 41 yaşındaki Dmıtrıj ZINCSENKO, saat 23:30 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
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İskele’de yaşayan 41 yaşındaki Dmıtrıj ZINCSENKO, saat 23:30 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.
Cadıl’ın ölüm sebebi kalp yetmezliği olarak açıklandı
Lapta’da, dün iş yeri içerisinde ölü olarak bulunan Muhammet CADIL (E-38)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.
Soruşturma devam ediyor.
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