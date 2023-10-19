41 kişiye daha vatandaşlık
Hükümet yurttaşlık dağıtımında hız kesmiyor. Bakanlar Kurulu, 41 kişiye daha vatandaşlık verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Hükümet yurttaşlık dağıtımında hız kesmiyor. Bakanlar Kurulu, 41 kişiye daha vatandaşlık verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Vatandaşlık verilen isimler şöyle:
Zeynep Ürünlü, Efe Onur Sidal, Orkun Gelen, Nimet Atılğan, Hatice Kahraman, Ercan Görmez, Meryem Dikici, Mert Çelik, Aslı Parlak, Cemal Şevket Kurt, Aylin Kurtoğlu, Murat Karagöz, Behiye Karakurt, Melike Dervişoğlu, Ali Kurt, Mete Çelik, Ahmet Çin, Zeynep Yaşaroğlu, Havva Aslan, Ahmed Alhabashı, Ömür Arslan, Ecem Çorabatu, Batuhan Calban, Furkan Yaşaroğlu, Kafye Berfin Akcan, Buse Gül Bahar Özcan, Rabia Ayyıldız, Gökşen Kaygusuz, Bilent Rıfat Doruk, Gülsüm Demirtaş, Sinan Atak, Esma Aydın, Müzeyyen Yiğit, Veysel Tanışman, Ahmet Yardımcı, Dıana Rakhmatova, Halit Özbek, İpek Tülay Hatay, Serdar Başbilir, Bilgen Temür, İhsan Çime