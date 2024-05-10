“40 yıllık siyaset bir tek şeye hizmet ediyor: vilayetleşmeye”

4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 40 yıllık “egemenlik tanınmadan görüşme yapılmaz” siyasetinin, Ersin Tatar ve Türkiye tarafından yeni bir siyasetmiş gibi piyasaya sürüldüğüne işaret ederek, “Bunun devamı da bir tek şeye hizmet ediyor: vilayetleşmeye” açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın, 3’lü görüşmeyi “eşit uluslararası statü ve egemenliğimiz kabul edilmeden masaya oturmam” diyerek reddetmesine yönelik tepkiler sürüyor…

Son olarak dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rauf Raif Denktaş’ın uzun yıllar, “egemenliğimiz tanınmadan görüşme yapmama” tavrını bir siyaset olarak belirlediğine atıfta bulunarak, “Türkiye futbol federasyonunun bile maç yapamadığı KKTC’yi Klerides’in ve BM’nin resmen tanıması isteniyordu” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akıncı, “Görüşmesiz geçen yıllar bir tek işe yaradı: Rumların yönetimindeki Kıbrıs Cumhuriyeti tek başına ve uluslararası hukuk açısından tüm ada adına AB üyesi oldu. Son üç yıldır 40 yıllık eski siyaset yeni diye yine piyasaya sürüldü” ifadelerini kullandı.

Akıncı, söz konusu siyasetin devam etmesi halinde varılacak tek noktanın vilayetleşme olduğuna vurgu yaptı: “Bunun devamı da bir tek şeye hizmet ediyor: vilayetleşmeye.”

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Rahmetli Cumhurbaşkanı Denktaş uzun yıllar, egemenliğimiz tanınmadan görüşme yapmamayı bir siyaset olarak belirlemişti. Türkiye futbol federasyonunun bile maç yapamadığı KKTC’yi Klerides’in ve BM’nin resmen tanıması isteniyordu. Görüşmesiz geçen yıllar bir tek işe yaradı: Rumların yönetimindeki Kıbrıs Cumhuriyeti tek başına ve uluslararası hukuk açısından tüm ada adına AB üyesi oldu. Son üç yıldır 40 yıllık eski siyaset yeni diye yine piyasaya sürüldü. Bunun devamı da bir tek şeye hizmet ediyor: vilayetleşmeye.”