40 dönüm nar bahçesi, üretimden koptu

Narda kısa süre sonra hasat dönemi başlıyor… Nar üreticisi belirlenen nar fiyatlarıyla, çarşıdaki fiyatların arasında “inanılmaz” bir fark olduğunu dile getirdi, tahminlere göre geçen yıldan bu yıla 40 dönüm nar bahçesinin üretimden koptuğunu belirtti.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Narda hasat dönemi kısa süre içerisinde başlıyor. YENİDÜZEN’e değerlendirmelerde bulunan nar üreticileri, nar üretiminin “meşakkatli bir iş olduğunu” söyledi ve belirlenen fiyattan sitem etti. Birçok üreticinin nardan kopup başka ürün dalı üretimine kaydığını aktaran üreticiler, bunun en büyük sebebinin belirlenen fiyatlarla, çarşıdaki fiyat arasındaki fiyat farkını “inanılmaz” olarak nitelendirdi ve “Üreticilerimiz bu üretim dalından kopuyor çünkü işçilik pahalı, ilaçlar pahalı, gübre pahalı ancak ürün fiyatı istediği gibi değil” dedi.

ALNAR Narcılık LTD. Direktörü İnanç Yüksel ise yaptığı değerlendirmede ihracat konusunda sıkıntı yaşanmadığını ancak yaşadıkları en büyük sıkıntının dünyadaki piyasayla rekabet edememek olduğunu dile getirdi, devletin nar üreticilerine daha fazla teşvik vermesi gerektiğinin altını çizdi. Yüksel, “Bugünkü ürünün bedeli rakamsal olarak 3 TL‘dir ama paketlenip pazarlanmasıyla birlikte 6 TL’ye kadar yükseliyor. Böylelikle hem ürünümüzün rekoltesi düşük, hem de ucuz olmuş oluyor ve rekabet edebilirlik ortadan kalkıyor” diye ekledi.

Nar üreticileri ne dedi?

ALNAR Narcılık LTD. Direktörü İnanç Yüksel:

“Üreticiler nar üretiminden kopuyor”

“Yapılan tüm masraflarla üründen gelen kar oranı arasında fark olduğundan dolayı üreticiler nar üretimi yapmaktan vazgeçiyor. Tahminlerimize göre 40 dönüm nar üretimden koptu”

ALNAR Narcılık LTD. Direktörü İnanç Yüksel, nar üretiminde girdilerin yüksek olmasından dolayı birçok nar üreticisinin üretimden koptuğunu söyledi. Geçen yıla göre daha az rekolte olduğunu belirten Yüksel, bunun en büyük sebebinin tahminlere göre 40 dönüm alanlık nar bahçesinin bu yıl olmayışından dolayı kaynaklandığını ifade etti.

Yüksel şöyle konuştu: “Nar sezonu açılıyor. Kalitenin geçen yıla oranla biraz daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bunun sebebi, ilk aylarda çiçeklenme dönemindeki süreçte fazla sıcaklık olduğundan dolayı ve ağaçlardaki ilk çiçeklenmeyi yakalamamasından dolayı oldu. Geçen yıla oranla tonajda ciddi bir düşüş var. Bunun sebebi de bazı üreticilerimizin nar üretiminden vazgeçmiş olmasından dolayıdır. Yapılan tüm masraflarla üründen gelen kar oranı arasında fark olduğundan dolayı üreticiler nar üretimi yapmaktan vazgeçiyor. Tahminlerimize göre 40 dönüm nar üretimden koptu.”

“En büyük sıkıntımız rekabet edememek, daha fazla teşvik verilmeli”

ALNAR Narcılık LTD. Direktörü Yüksel değerlendirmesinin devamında en büyük sıkıntının dünya pazarıyla rekabet edememek olduğunu dile getirerek, devletin verdiği teşviğin daha fazla olması gerektiğinden bahsetti. Yüksel şöyle devam etti: “Şu anda ihracata alımlara başladık. Alıcı firmamız vardır. Arzuladığımız ve düşündüğümüz 300 ton ihracat yapmaktır. Geçen yıl ihracat konusunda sıkıntı yamamamıştık. Bu süreçte bizim en büyük sıkıntımız, ürünün bedeliyle dünya pazarında rekabet edemiyoruz. Devletten ciddi anlamda bir iyileştirme yapmasını istiyoruz. Bir teşvik vardır ama o rakam biraz daha yükselmeli ve en azından bu nar sektörünü arzulanan boyuttaki büyüklüğe getirebilelim. O yüzden bugünkü ürünün bedeli rakamsal olarak 3 TL‘dir ama paketlenip pazarlanmasıyla birlikte 6 TL’ye kadar yükseliyor. Böylelikle hem ürünümüzün rekoltesi düşük, hem de ucuz olmuş oluyor ve rekabet edebilirlik ortadan kalkıyor.”

Ramadan Kandulu: “Nar üretiminde de tıpkı diğer ürünler gibi girdiler oldukça yüksek”

“Nar üretiminde de tıpkı diğer ürünler gibi girdiler oldukça yüksek. Bu iş oldukça zor bir iş ve emek istiyor. Hatta halkımız bu ürünü ucuza yiyor”

“Mevcut bir alıcımız vardır. Ben şahsen ürünümü onlara veriyorum. Onlar da Alnar Narcılık Paketleme Şirketi aracılığıyla ürünü paketleyerek yurt dışına pazarlıyor. Nar üretiminde de tıpkı diğer ürünler gibi girdiler oldukça yüksek. Bu iş oldukça zor bir iş ve emek istiyor. Hatta halkımız bu ürünü ucuza yiyor. Narda sezon başı seyrekleştirme yapıldığı için yapılan seyrekleştirme yapılan ağaca bağlı olarak rekolte ölçülür. O yüzden bu yılki rekoltenin normal derecede olduğunu söyleyebiliriz.”

Engin Ekici: “Satış olmazsa, üretici istediği parayı alamazsa bu işi niye yapsın?”

“Üreticilerimiz bu üretim dalından kopuyor çünkü işçilik pahalı, ilaçlar pahalı, gübre pahalı ancak ürün fiyatı istediği gibi değil”

“Sezon açılmak üzere ve hasat için hazırlıklar yapıyoruz. Ürün geçen sezona nazaran daha az ama onu değerlendireceğiz. Yani Pazarlama konusunda sıkıntı yaşamayız. Nar, meşakkatli bir iştir. Olağanüstü derecede bakım ister, rekolteye iklim şartları da etki eder. Bilindiği gibi son zamanlarda hava koşullarımız da biraz dengesiz. Rekoltenin düşük olmasının iki sebebi var aslında. Birincisi üretimden kopan üreticilerimizin fazla olması, ikincisi de hava koşulları… Üreticilerimiz bu üretim dalından kopuyor çünkü işçilik pahalı, ilaçlar pahalı, gübre pahalı ancak ürün fiyatı istediği gibi değil. Öyle de bir iş ki hasat döneminden sonra elden de çıkarılması lazım. Satış olmazsa, üretici istediği parayı alamazsa bu işi niye yapsın?”

Ali Seyfun: “Tüccara verdiğimiz fiyat ile çarşıdaki fiyat arasında inanılmaz bir fark var”

“Tüccara verdiğimiz ürün fiyatıyla, çarşıda gördüğümüz ürün fiyatı arasında geçen o 1 aylık süre içerisinde inanılmaz bir fark var ve kendi aldığımız rakamı çok komik buluyoruz”

“Her sezon olduğu gibi aynı zorluklar devam ediyor. Nar bakımı çok zor bir ürün türüdür ve diğer ürünlere benzemez. Yıl boyunca piyasaya iyi bir ürün verebilmek için çok ama belirlenen fiyat konusunda tatmin olduğumuzu söyleyemeyiz. Benim bahçem eskiden 10 dönümdü, bu zorluklarla karşılaştıktan sonra 5 dönüme düşürdüm, diğer 5 dönümü de narenciye olarak kullanıyorum. Tüccara verdiğimiz ürün fiyatıyla, çarşıda gördüğümüz ürün fiyatı arasında geçen o 1 aylık süre içerisinde inanılmaz bir fark var ve kendi aldığımız rakamı çok komik buluyoruz. Dolayısıyla birçok arkadaşımız da bu daldan vazgeçmenin yollarını arıyor.”

Abdullah Aktoprak: “Birçok arkadaşımız üretimde başka ürün dalına kaydı”

“Nar üretiminin narenciyeden fazla girdisi olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı nar üreticiliği yapan birçok arkadaşımız başka bir ürün dalına kaydılar. Bu da piyasamız bu ürünü kaldırmaz anlamındadır ve ihracat şarttır”

“Genel durum fena değil ama bende her zamankinden biraz düşüktür. Bu da hava koşullarından, biraz da bakım yetersizliğinden olabilir. Kalite açısından bir sıkıntı yok. Bu yıl fare konusunda da sıkıntılar yaşadım. 5-6 ağaç sonra bahçemi kurtarmayı başardım. Nar üretimi meşakkatli bir iştir ve girdileri de oldukça yüksek. Hatta narenciyeden fazla girdisi olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı nar üreticiliği yapan birçok arkadaşımız başka bir ürün dalına kaydılar. Bu da piyasamız bu ürünü kaldırmaz anlamındadır ve ihracat şarttır.”