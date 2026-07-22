“Kesintilerin nedeni arıza değil, üretim yetersizliği”
Ada yarısında yeniden patlak veren elektrik kesintilerinin nedenine ilişkin konuşan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, “Kesintilerin nedeni arıza değil, üretim yetersizliği” dedi ve Başbakan Üstel’e seslendi: “Enerjide tarih yazdın Mr. Ünal”
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Kıbrıs’ın kuzeyi genelinde, bölgesel elektrik kesintileri krizi yeniden patlak verdi.
Ada yarısının pek çok bölgesinde, bugün sabah saatlerinden bu yana elektrik kesintileri yaşanıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, kesintilerin üretim yetersizliği nedeniyle yaşandığını vurguladı.
Bilindiği üzere KIB-TEK’e, uzun yıllardır üretim altyapısını destekleyecek yatırımlar yapılmıyor. Bu kapsamda üretim yetersizliği doğuyor ve kesintiler yaşanıyor.
EL-SEN Başkanı Tuğcu, kesintilerle ilgili yapılan “arıza var, yangın var, hatlar koptu” gibi açıklamaların gerçeği yansıtmadığını, esas sebebin üretim yetersizliği olduğunu belirterek, KIb-TEK’in bağlı olduğu Başbakan Ünal Üstel’e seslendi: “Enerjide tarih yazdın Mr. Ünal”
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Etiketler : kesinti, Ahmet Tuğcu