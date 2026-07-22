“Kesintilerin nedeni arıza değil, üretim yetersizliği”

Kıbrıs’ın kuzeyi genelinde, bölgesel elektrik kesintileri krizi yeniden patlak verdi.

Ada yarısının pek çok bölgesinde, bugün sabah saatlerinden bu yana elektrik kesintileri yaşanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, kesintilerin üretim yetersizliği nedeniyle yaşandığını vurguladı.

Bilindiği üzere KIB-TEK’e, uzun yıllardır üretim altyapısını destekleyecek yatırımlar yapılmıyor. Bu kapsamda üretim yetersizliği doğuyor ve kesintiler yaşanıyor.

EL-SEN Başkanı Tuğcu, kesintilerle ilgili yapılan “arıza var, yangın var, hatlar koptu” gibi açıklamaların gerçeği yansıtmadığını, esas sebebin üretim yetersizliği olduğunu belirterek, KIb-TEK’in bağlı olduğu Başbakan Ünal Üstel’e seslendi: “Enerjide tarih yazdın Mr. Ünal”