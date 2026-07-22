"Federal çözüm hemen şimdi" sloganıyla eylem düzenlenecek

Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştireceği Kıbrıs ziyareti kapsamında, adanın her iki tarafındaki örgüt ve bireylere "Federal Çözüm Hemen Şimdi" sloganıyla düzenlenecek eylemlere katılım çağrısı yaptı.

İnisiyatiften yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz Salı günü saat 10.30'da girişimi destekleyen örgütlerden oluşacak geniş katılımlı iki toplumlu bir heyet, Dayanışma Evi'nde BM Genel Sekreteri'ni kuzeye geçişi sırasında karşılayacak ve ortak çözüm ile barış talebini içeren mesajını iletecek.

Aynı gün saat 18.30'da ise Guterres'in iki liderle gerçekleştireceği akşam yemeği öncesinde eş zamanlı eylemler düzenlenecek. Eylemler, Kıbrıs'ın kuzeyinde Kermiya Geçiş Noktası’nda, Kıbrıs'ın güneyinde ise BM Temsilciliği girişinde (Lefkoşa Üniversitesi karşısı) gerçekleştirilecek.

Açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin girişiminin Kıbrıs'ta barışın ve yeniden birleşmenin önünü açmayı hedeflediği belirtilerek, iki toplumdaki sivil toplumun müzakerelerin yeniden başlamasına ve BM Güvenlik Konseyi kararlarında öngörülen siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde çözüme güçlü destek vermesinin önem taşıdığı ifade edildi.

İnisiyatif, müzakerelerin yeniden başlamasının Crans-Montana sürecine kadar varılan uzlaşıların korunması temelinde ilerlemesi gerektiğini savunarak, tüm örgüt ve bireyleri barış ve çözüm talebini ortaya koymak amacıyla düzenlenecek eylemlere katılmaya davet etti.

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