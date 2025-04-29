4 yıl 6 ay hapislik

Lefkoşa’da, komşusunun 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan Nasser Uddin 4 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı, Candaş okudu.

Yargıç, sanığın14 Aralık 2024 tarihinde Lefkoşa'da bir apartmanın önünde komşusu olan 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Yargıç, müştekinin annesi tarafından markete gönderildiğini ve bu esnada onu gören ve komşuları olan sanığın, orada yer alan toprak arazide önce fiziksel görünüşüyle ilgili bazı sözler söylediğini, müştekinin korkarak sanığa annesinin beklediğini söylediğini aktardı.

Yargıç, marketten çıktıktan sonra sanığın yine müştekinin yanına giderek onunla konuşmaya çalıştığını ve ona para verebileceğini söylediğini belirtti.

Yargıç, müştekinin ise korkarak “arkadaşımın yanına gideceğim” deyip, oradan ayrılmaya çalıştığını ve sanığın tekrardan yanına gelerek müştekiye yaklaşarak, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Yargıç: Bizim adamızda bir çocuk, korkusuzca sokaklarda yürüyebilmelidir

Sanığın kamuya açık bir alanda, korkusuzca ve ısrarlı bir şekilde müştekiye yaklaşmaya çalıştığını ifade eden Yargıç, “Bu asla kabul edilebilir değildir. Bizim adamızda bir çocuk, korkusuzca ve herhangi bir tehlike altında hissetmeden sokaklarda yürüyebilmelidir. Bu düzeni bozanlara müsamaha göstermemiz mümkün değildir.” şeklinde konuştu.

Sanığı kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini kaydeden Yargıç, çocuğun cinsel istismar suçunun ceza yasamızda 6 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü ifade etti.

Yargıç, cinsel suçların birçok Yüksek Mahkeme kararlarında da belirtildiği üzere toplumun huzurunu kaçıran, toplumda tedirginlik yaratan oldukça ciddi ve vahim suçlar arasında olduğunu vurguladı.

Yargıç, bu tür suçların giderek yaygınlaştığını belirterek, şunları ifade etti: “Bu durum toplum genelinde büyük bir huzursuzluğa sebebiyet vermekte ve aileler çocuklarını yetiştirirken oldukça tedirgin olmaktadırlar. Hal böyle iken, bu denli ciddi, yaygın ve ağır sonuçları olan bir suçta azami ceza haddinin 6 yıl olması cezalandırmada beklenilen caydırıcılığı önemli oranda kısıtlamaktadır. Daha önceki kararlarımızda da belirttiğimiz üzere Yasamanın işbu ceza haddini yeniden gözden geçirmesi gerektiği kanaatinde olduğumuzu yineleriz.”

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Yargıç, sanığı oybirliği ile 4 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.