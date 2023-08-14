4 yeni şikayet, aranan 2 kişi var

Cihangir’de 4 milyon TL’ye yakın vurgunla ilgili yürütülen soruşturma derinleşti.

23-30 Temmuz tarihleri arasında yurt dışındaki yabancı şahısların banka kartlarına ait bilgileri kopyalayıp, mail order sistemi ile toplam 3 milyon 617 bin TL’yi şirket hesabına yatırdığı gerekçesiyle tutuklanan İ.K hakkında 4 farklı şikayet daha olduğunu açıkladı.

Meseleyle ilgili 9 ifade alındığını kaydeden polis, iki şahsın da arandığını belirtti.

Zanlı hakkında 3 gün daha tutukluluk alındı.

Yurt dışındaki şahısların kart bilgilerini kopyaladı

Polis, zanlının 23-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında iş yerinde, yurt dışında yaşayan yabancı şahıslara ait çalıntı veya kopyalandığına inanılan kart bilgilerinin şifrelerini ve dolandırmak kastı ile iş yerinde bulunan pos cihazında kart sahiplerinin bilgisi ve rızası dışında birçok kez mail order sistemi ile kullanmak suretiyle toplam 3.617.166 TL paranın sahtekarlıkla şirket hesabına yatmasını sağladığını açıkladı.

Soruşturmada zanlıya ait işyeri hesabına aktarılan paranın bir kısmının nakit çekildiğini, bir kısmının ise yine aynı şirkete ait başka hesaba aktarıldığını tespit ettiklerini söyledi.

101 işlem yapıldı…

Polis, ilk tespitlere göre; 101 işlem yapıldığını belirtti.

Polis, zanlının, kredi kartı ve banka kartı sahiplerinin şikayeti üzerine, kart sahiplerine gerçekte olmayan bir satış yaptığı yönünde 8 adet sahte faturayı düzenleyerek, konu faturaları bankaya vererek tedavüle sürdüğünü söyledi.

Öte yandan iş yerinde ele geçirilen fatura bloğunda yapılan incelemede 12 adet kesilip tedavüle sürüldüğüne inanılan ve 14 adet de tedavüle sürülmek üzere hazırlanmış olduğuna inanılan fatura tespit edildiğini aktaran polis, bu yönde de soruşturma başlatıldığını açıkladı.

“Zanlı itiraf etti”

Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, alınması gereken ifadeler ve emareler olduğunu, ayrıca mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan iki şahsın arandığını belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Tutku Candaş, zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.