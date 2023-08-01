4 yaşındaki çocuğun havuzda eli sıkıştı

Zeytinlik'te saat 11:30 sıralarında, bir ikametgahın bahçesinde bulunan yüzme havuzunda yüzmekte olan 4 yaşındaki çocuğun, havuzun açık konumda bulunan tahliye borusuna sağ elini bileğine kadar sokması sonucu eli sıkıştı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine olay yerine intikal eden polis ve İtfaiye ekipleri tarafından çocuğun elinin sıkışmış olduğu boru kırılarak çocuk kurtarıldı.

Kurtarılan çocuk, bileğindeki sıkışıp kalan boru parçası çıkarılmak ve sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Girne Dr. Akçiçek Hastanesine sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.