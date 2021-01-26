4 kişiye yaşam umudu

Ayşe GÜLER

Ülkeyi ölümleriyle yasa boğan, 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir ile 36 yaşındaki Mert Fıstıkçı, organlarıyla 4 kişiye ‘hayat’ verdi.

Her iki gencin ailelerinin yaşadıkları büyük acı ve kayba rağmen aldıkları organ bağışı kararı, uzun süredir nakil bekleyen hastalara ‘umut ışığı’ oldu.

Kurtdemir’in kalbi ve 2 böbreği, Fıstıkçı’nın ise bir böbreği nakil edildi.

Kalp naklinin 52 yaşındaki Osman Nasıf’a yapıldığı öğrenilirken, böbrek nakli olan hastaların bilgileri paylaşılmadı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen kadavradan nakil ameliyatları hafta sonu boyunca, aralıklarla 36 saat sürdü.

Kalp nakli için Lefkoşa Devlet Hastanesi ekibi dışında Akdeniz Antalya Hastanesi’nden 2 profesör ve 1 doktordan destek alınırken, böbrek nakli yalnızca hastanedeki görevli ekip tarafından yürütüldü.

Nakil olan 4 hastanın da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YENİDÜZEN, organ nakillerini gerçekleşen doktorlarla görüştü.

Üroloji ve Böbrek Nakil Uzmanı Dr. Necmi Bayraktar, ameliyatların aralıklarla 2 gün boyunca devam ettiğini söyledi, Kenan Kurtdemir’in 2 böbrek ve kalbinin, Mert Fıstıkçı’nın ise bir böbreğinin nakledildiğini belirtti.

Bayraktar, organ nakli gerçekleşen hastaların yaşlarının 49 ila 59 arasında değiştiğini ifade etti.

Üroloji Uzmanı Dr. Ahmet Bindayı ise gerçekleşen organ nakillerinin hastalar için de çok büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, “Ameliyatları pandemi döneminde başarıyla yapabilmek, onlara umut ışığı verebilmek için çok büyük bir umut kaynağı” dedi.

Öte yandan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı, Dr. Hasan Birtan da, Kalp Damar Cerrahi Organ Nakil ekibinin yaptığı değerlendirme ile 53 yaşındaki Osman Nasıf’a kalp naklinin gerçekleştiğini belirtti.

Birtan, kalp nakli olan hastanın kritik süreci devam etse de sağlık durumunun iyi olduğuna yönelik bilgi vererek, hastanın bir hafta boyunca yoğun bakımda kalacağını, ardından da 3 hafta ya da 1 ay süreyle normal serviste tedavisine devam edileceğini dile getirdi.

ORGAN NAKİLLERİNİ YAPAN DOKTORLAR KONUŞTU:

Üroloji ve Böbrek Nakil Uzmanı Dr. Necmi Bayraktar:

“Organ bağışını teşvik edilmeli”

Üroloji ve Böbrek Nakil Uzmanı Dr. Necmi Bayraktar, ameliyatların aralıklarla 2 gün boyunca devam ettiğini söyledi, Kenan Kurtdemir’in 2 böbrek ve kalbinin, Mert Fıstıkçı’nın ise bir böbreğinin nakledildiğini belirtti.

Bayraktar, organ nakli gerçekleşen hastaların yaşlarının 49 ila 59 arasında değiştiğini ifade ederek, ameliyatların Cumartesi günü öğle saatlerinde başladığını, aralıklarla Pazar sabahına kadar devam ettiğini kaydetti.

Nakil olan hastaların 2’sinin kadın, 1’inin de erkek olduğuna yönelik bilgi veren Bayraktar, hastaların genel sağlık durumlarının iyi, bilinçlerinin de açık olduğunu söyledi.

Bayraktar, nakil ameliyatlarının 3-4 saat sürdüğünü belirtti.

Bayraktar, organ bağışının teşvik edilmesi gerektiğini de vurguladı.

“İyi bir iş çıkardık”

Kadavradan organ bağışının ilgili kurulun kararıyla gerçekleştiğini ifade eden Bayraktar, cerrahi ekibinin seçilmiş olan hastaların ameliyata uygunluğuna bakıldığını belirtti.

Bayraktar, “Kurulda hastaların kaç yıl diyalize girdiği, yaşı, aciliyetine bakılıyor. Hastalar seçiliyor” diye konuşarak, organ bağışının çok önemli olduğunun altını çizdi.

“İyi bir iş çıkardık” diyen Bayraktar, cerrah ekibinde kendisiyle birlikte Operatör Dr. Ahmet Bindayı ile Dr. Yaşar Uğurlu’nun bulunduğunu dile getirdi.

Dr. Bayraktar, nakil işlemiyle ilgili hem Anestezi hem de Nefroloji ekibine de teşekkürlerini iletti.

Üroloji Uzmanı Dr. Ahmet Bindayı:

“36 saatte 4 hastaya nakil yapıldı”

Üroloji Uzmanı Dr. Ahmet Bindayı, son 5 yıldır böbrek naklinin yapıldığını belirtti, organ bağışının yeteri kadar olmaması nedeniyle bu nakillerin genelde canlıdan canlıya gerçekleştiğini dile getirdi.

Bindayı, iki gencin organlarının bağışlanmasıyla 36 saatte 4 hastaya 1 kalp, 3 de böbrek nakil ameliyatının yapıldığını ifade etti.

Gerçekleşen organ nakillerinin hastalar için de çok büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Bindayı, “Ameliyatları pandemi döneminde başarıyla yapabilmek, onlara umut ışığı verebilmek için çok büyük bir umut kaynağı” dedi.

Bindayı, hastalar arasında nakil olmayı 5 sene bekleyen de olduğunu belirtti.

Tüm hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getiren Bindayı, 3 hastanın da serviste bir hafta süreyle yakın takibinin yapılacağını sözlerine ekledi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı, Dr. Hasan Birtan:

“Nakil olan hastanın ileri derece kalp yetmezliği vardı, 2 yıldır nakil bekliyordu”

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı, Dr. Hasan Birtan,23 Ocak’ta iki gencin beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailelerin organ bağışı kararı aldığını, bunun üzerine listedeki alıcı ve hasta gruplarının değerlendirildiğini ifade etti.

Birtan, Kalp Damar Cerrahi Organ Nakil ekibinin yaptığı değerlendirme ile 53 yaşındaki Osman Nasıf’a kalp naklinin gerçekleştiğini belirtti.

Nasıf’ın iki yıldır ileri derece kalp yetmezliği ile mücadele ettiğini, ondan önceki dönemde de bu rahatsızlıkla savaştığını ifade eden Birtan, ameliyatın Pazar sabahı gerçekleştiğini dile getirdi.

Dr. Birtan, ameliyatın Türkiye’den Antalya Akdeniz Üniversitesi’nden gelen iki profesörle birlikte yapıldığını ve 4-5 saate yakın sürdüğünü belirtti.

Kalp nakli olan hastanın kritik süreci devam etse de sağlık durumunun iyi olduğuna yönelik bilgi veren Birtan, hastanın bir hafta boyunca yoğun bakımda kalacağını, ardından da 3 hafta ya da 1 ay süreyle normal serviste tedavisine devam edileceğini dile getirdi.

Birtan, kalp naklinin kendisiyle birlikte Kalp Damar Klinik Şefi Dr. Ozan Emiroğulları, Antalya Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ömer Beyazıt, Prof. Dr. Cengiz Türkay ve Dr. Cemal Kemaloğlu ile gerçekleştiğini kaydetti.

Bu konuda kardiyoloji ekibinin de büyük desteği olduğuna işaret eden Birtan, tüm ekibe teşekkür etti.

“Organ nakli ile yeni tanıştık”

Ülkemizdeki vatandaşların organ nakli ile yeni yeni tanıştığını kaydeden Birtan, dünyada bu konudaki düzenin 20-30 yıl önceden oturtulduğunu kaydetti.

Birtan, “Organ nakillerinin gerekli olduğu ve hayat kurtardığı insanların kafasında oturdu. Daha da artacağına inanıyorum” dedi.

Birtan, organ bağış kararının kolay bir karar olmadığını ancak hayat kurtardığını vurguladı.



İleri derece kalp yetmezliği olan ve 2 yıldır nakil bekleyen 53 yaşındaki Osman Nasıf’a kalp nakli yapıldı…