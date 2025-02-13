4 kilo uyuşturucu ve 18 bin 100 TL nakit para ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa ve İncirli köyünde dün Narkotik ekipleri tarafından yapılan 'F Tipi Operasyonu'nda 4 kiloyu aşan uyuşturucu ve uyuşturucudan elde edilen nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün 43 yaşındaki A.E'nin (E), kullanımındaki araçta ve kaldığı evde yapılan aramalarda, tasarrufunda MDMA (ekstazi) türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan yaklaşık 4 kilogram ağırlığında toplam 10 bin 900 adet hap, yaklaşık 20 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 18 bin 100 TL nakit para tespit edildi.

Polis, hem 43 yaşındaki şahsı, hem de mesele ile ilgili bağlantısı olan 37 yaşındaki A.K.'yi (K) tutukladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.