“4 dişim kırıldı, dudağım patladı ama zanlı serbest bırakıldı”

Girne’de aracıyla seyrettiği sırada arkadan gelen bir araç sürücüsü tarafından uyarılarla durdurulan ve ardından ciddi şekilde darp edilen Serhan Erkin yaşananları YENİDÜZEN’e aktardı, şikayetlere rağmen zanlının teminatla serbest bırakılmasına isyan etti.

Sokaktaki kameralara kaydedilen darp sonrası olayı yargıya taşıdığını belirten Erkin, bu sabah itibariyle zanlı H.I’nın teminatla serbest bırakıldığını söyledi, “neye göre karar veriliyor anlayamıyorum” şeklinde konuştu.

“Korna çaldı, ışık çaktı, durup arabadan inince de darp etti”

Erkin yaşananları şöyle anlattı: “Ben o gün bir arkadaşımın evinden kendi evime doğru gitmek için yola çıktım. Arkadan biri bana sürekli ışık çakmaya ve korna çalmaya başladı. Ben de durup arabadan indim ve neden bu uyarılarda bulunduğunu sordum. Karşımdaki kişi bana ‘niye bu kadar yavaş sürüyorsun’ diye söylenmeye başladı, ben de ‘kafam iyi değil, biraz da alkol aldım, bir sıkıntı çıkmaması için yavaş kullanıyorum’ dedim. Eğer çok acelesi varsa yanımdan geçip gidebileceğini, arabada kadın olduğu için kendisiyle tartışmaya girmeyeceğimi söyledim. Tam dönüp gidecekken görüntülerdeki olay yaşandı. Birkaç kez çeşitli yerlerime vurduktan sonra yere düştüm, beni orada bırakıp arabasına binerek uzaklaştı. Ben ambulansla hastaneye götürüldüm ve tedavimin ardından darp raporu alarak bu kişiyi polise şikayet ettim”.

“Araya birilerini soktu, para teklif ederek şikayet etmemi engellemeye çalıştı”

Bu kişinin birçok kez araya birilerini sokarak kendisine ulaştığını ve olayın polise taşınmasını engellemeye çalıştığını dile getiren Erkin, buna rağmen süreci başlattığını, bu kişinin cezasını çekmesini istediğini söyledi. Erkin şunları anlattı: “Birçok ortak arkadaşımızla bana haber gönderdi. Gelip özür dilemek istedi. Çocuğunun kalp hastası olduğunu öne sürdü, para teklif etti ama sora da gidip polise ‘bu kişi alkollüydü, beni tahrik etti’ dedi. Ben hiçbir teklifi dinlemedim çünkü bu kişinin cezasını çekmesini istiyorum.

“Dört dişim kırıldı, dudağımda dikişler var ve bu kişi polis tarafından serbest bırakıldı”

Şikayetin ardından H.I’nın üç gün firari kaldıktan sonra 3 kendisi ve çevresindekilerin yardımı sonucu polis tarafından bulunduğuna da dikkat çeken Erkin, zanlının teslim olduktan sonra mahkemeye çıkarıldığını ve ‘ağır ceza’ mahkemesinde yargılanacak bir kişi olmasına rağmen teminata bağlanarak serbest bırakıldığını söyledi. Erkin şöyle devam etti: “Benim dört dişim kırıldı, dudağımda 15-20 dikiş var. Ayrıca kısa süre önce anjiyo oldum ve darp sonrası göğsüm sürekli ağrıyor, tansiyonum yükseliyor. Eşimden ayrılma süreci de görüyorum ve bu yüzden psikolojik tedavi de görüyorum. O gün de kafam çok dolu olduğu için arabayı yavaş kullanıyordum ancak başıma bunlar geldi ve ardından bu kişi hiçbir alkol, uyuşturucu testi yapılmadan serbest bırakıldı. Ben bunları yapan kişinin bir şeyler kullanmış olduğuna inanıyorum, yoksa bunlar sağlıklı kafadaki bir insanın davranışları olamaz. Ayrıca bu kişinin daha önceden birçok kez poliste sicil kaydı da olduğunu biliyorum. Adı darp ve dolandırıcılık olaylarına karışmış, bunlar hakkında birkaç kez mahkemeye çıkarılmış bir kişiden bahsediyoruz. Polis bu kişiyi nasıl bu kadar kolay serbest bıraktı, anlamış değilim”.