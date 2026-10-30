“Çocuklarımızı daha kaç yıl konteynerlerde eğitime mahkûm edeceksiniz?”

Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Umut Falyacı, okulun yeniden inşa sürecinde yaşanan gecikmelere tepki göstererek Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlara çağrıda bulundu. Okulun mevcut yerinde, depreme dayanıklı ve modern dersliklerle yeniden inşa edilmesi yönündeki kararın üzerinden 8 ay geçmesine rağmen projenin tamamlanmadığını belirten Falyacı, öğrencilerin eğitim hakkının bürokratik sorunlar nedeniyle zarar gördüğünü vurguladı.

Yaptığı yazılı açıklamada, Kasım 2025’te göreve geldiklerini belirten Falyacı, Okul Aile Birliği olarak temel amaçlarının 400’ün üzerindeki öğrencinin güvenli ve çağdaş koşullarda eğitim almasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı’na taleplerini ilettiklerini ifade eden Falyacı, okulun yıkılmadan veya başka bir yere kalıcı olarak taşınmadan, mevcut alanında dönüştürülerek yeniden inşa edilmesini istediklerini belirtti.

Bakanlığın okulun mevcut yerinde kalması yönündeki talebe olumlu yanıt verdiğini kaydeden Falyacı, aradan geçen 8 aya rağmen projenin tamamlanamamasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Falyacı, sürecin tıkanmasında devlet kurumlarının sorumluluğu birbirine atmasının ve bürokratik tartışmaların etkili olduğunu savundu.

Erdal Abit İlkokulu’ndaki tadilat durduruldu

İnşaatın başlayabilmesi ve öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması amacıyla okulun geçici olarak başka bir alana taşınmasını kabul ettiklerini belirten Falyacı, bu kapsamda planlanan Erdal Abit İlkokulu’ndaki tadilat çalışmalarının aniden durdurulduğunu açıkladı.

Yaşananların gençlerin eğitimine verilen değeri sorgulattığını ifade eden Falyacı, yaklaşık 5 yıldır süren anlaşmazlıklar, koordinasyonsuzluk ve idari sorunlar nedeniyle mağdur olanların yine öğrenciler olduğunu belirtti.

Falyacı, açıklamasında yetkililere dört soru yöneltti: Öğrencilerin ne zaman konteynerlerden kurtularak modern ve güvenli okul binalarına kavuşacağı, Batı bölgesindeki çocukların ve vatandaşların ne zaman hak ettikleri yatırımı göreceği, Erdal Abit İlkokulu’ndaki tadilatın neden durdurulduğu ve ne zaman tamamlanacağı, Lefke’deki öğrencilerin daha kaç yıl konteynerlerde eğitim görmek zorunda kalacağı.

“Eylem planı hazırlayacağız”

Öğrencilerin eğitim hayatının bürokrasiye ve kurumlar arası anlaşmazlıklara kurban edilmesine seyirci kalmayacaklarını vurgulayan Falyacı, sorunun çözümü için harekete geçeceklerini duyurdu.

Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği olarak Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Lefke’deki sivil toplum örgütleri, bölge halkı ve diğer paydaşlarla konuyu yeniden gündeme taşıyacaklarını belirten Falyacı, ortak bir eylem planı ve stratejisi geliştirerek uygulamaya koyacaklarını kaydetti.

Falyacı, okulun yeniden inşa sürecinin sonuçlanması ve öğrencilerin hak ettikleri eğitim koşullarına kavuşması için mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.