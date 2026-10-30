Bağımsızlık Yolu, milletvekili adaylık başvurularını Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) resmen sundu. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Cansu N. Nazlı basına açıklamalarda bulundu.

​Mecliste emekçilerin, kadınların ve ezilenlerin haklarını savunacak yegâne gücün Bağımsızlık Yolu olduğunu vurgulayan Nazlı, mücadele alanlarını Meclis zeminine taşımakta kararlı olduklarını belirtti.

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"Asgari ücret ve kamulaştırma mücadelesini meclise taşıyacağız"

​Asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi ve AKSA’nın kamulaştırılması gibi temel talepleri Meclis gündemine taşıyacak başka bir siyasi yapının bulunmadığını ifade eden Cansu N. Nazlı, sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması mücadelesini de kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

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"Çifte sömürüye maruz lalan kadınların sesi olacağız"

​Açıklamasında kadınların maruz kaldığı baskı ve sömürüye dikkat çeken Nazlı, şu ifadeleri kullandı:

​"Hem evde hem işte çifte sömürüye uğrayan, emeği gibi bedeni de baskı altına alınmaya çalışılan, sosyal hizmetlerden destek alamayan kadınların seslerini duyurmak için geliyoruz."

​Özel sektör çalışanlarının ve emeklilerin yaşadığı derin hak gasplarına değinen Nazlı, uzun çalışma saatleri, düşük ücretler ve güvencesizlikle geleceği patronların iki dudağı arasına terk edilen özel sektör emekçileri ile asgari ücretin altında yaşamaya mahkûm edilen sigorta emeklilerinin sesi olmak için aday olduklarını belirtti.

​Toplum iradesini yok sayan politikalara karşı Mecliste net bir duruş sergileyeceklerini vurgulayan Nazlı, halkın çıkarlarını gözetmeyen dayatma yasalara karşı tereddütsüz ve onurlu bir "hayır" demek için Meclise yürüdüklerini ifade etti.

​Nazlı, açıklamasını doğayı talan eden sermaye düzenine tepki göstererek tamamladı:

​"Doğayı talan eden sermaye düzenine karşı 'bu rejimi idare etme, irade koy' diyoruz."