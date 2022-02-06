4 ayda, 2 katı fiyat farkı: 1 Kilo domates: Eylül 2021’de 12 TL Şubat 2022’de 24 TL!

Derya ULUBATLI

Başta temel tüketim ürünleri olmak üzere marketlerdeki birçok ürünün fiyatı cep yakar hale geldi, Eylül 2021 ile Şubat 2022 arasında yapılan fiyat karşılaştırmasında ortaya çıkan fark dudak uçuklattı.

Asgari ücret yüzde 40’ın üzerinde artışla net 6 bin 90 TL’ye çıkarıldı ancak her türlü tüketim malzemesinde hız kesmeyen zamlar, bu artışı bile yetersiz hale getirdi. 4 ay önce yapılan fiyat araştırmasıyla günümüz rakamları arasında ortaya çıkan fark, alım gücünün erime hızını da gözler önüne serdi.

Sebze reyonlarında fahiş fiyatlar…

Bu 4 aylık süre içerisinde en ciddi fark sebze fiyatlarında gözlemlendi. Eylül 2021’de yaklaşık 12 TL olan domatesin kilosu, 10 TL’nin üzerinde bir artışla 24 TL’ye yükseldi. Benzer bir zamla manav bölümünün rekor rakamını gören salatalık ise 22.50 TL’den 36 TL’ye çıktı. Ülkede üretimi yapılan en önemli ürünlerden patatesin fiyatı ise iki katı arttı, 6.40’tan 12.45 TL’ye ulaştı. Güncel meyve fiyatlarında ise kırmızı elma kilosu 11 TL’den alıcı bulurken, muzun kilosu 17 TL oldu.

Pirinç neredeyse iki katı, bulgur iki katından fazla…

Mutfakların olmazsa olmazı pirinç ve bulgur gibi ürünlerin fiyatlarında da ciddi artış gözlemlendi. Geçtiğimiz aylarda 16 TL civarında olan bir paket pirincin fiyatı 25 TL’ye, 8 TL olan bulgurun fiyatı ise iki katından fazla bir artışla 17.50 TL’ye yükseldi. Genellikle ‘ucuz’ bir ürün olarak bilinen makarnanın fiyatı ise 8 TL’den başlıyor…

Dana kıymanın fiyatı dört ay önceye göre 30 TL arttı

Öte yandan süt, hellim, kırmızı et ve tavuk fiyatlarının da zamlandığı görüldü. Eylül 2021’de 8 TL olan 1 litre sütün fiyatı 12.50 TL’ye çıkarken, bir kilo hellimin fiyatı 4 ayda yaklaşık 25 TL artarak 73 TL’den 98 TL’yi yükseldi. Kasap reyonunda ise dana kıymada rekor artış gözlemlendi. 4 ay önce kilosu 75 TL’den satılan dana kıyma artık 105 TL’ye alıcı bulurken, tavuğun kilosu da 25 TL’den 35 TL’ye çıktı.

Ekmek 13 TL’den 24 TL’ye…

En temel gıda maddelerinden biri olarak görülen ekmeğin fiyatı bile cep yakar duruma geldi, geçtiğimiz aylarda 9 ile 13 TL arasında değişen bir paket dilimli ekmeğin fiyatı 24 TL’ye kadar yükseldi.

Hijyen ürünleri de cep yakıyor

Güncel market fiyatlarına bakıldığında birçok evde bulunan çeşitli hijyen ürünlerinin de cep yaktığı gözlemlendi. Tuvalet kağıdı ve diş macunu gibi malzemelerin fiyatı 60 TL’ye kadar yükselirken, şampuan, duş jeli, çamaşır ve bulaşık deterjanı gibi ürünlerin fiyatları da markalarına göre 20 ile 50 TL arası değişiklik gösteriyor.

Eylül 2021-Şubat 2022 fiyat karşılaştırması

1 KG Domates:

Eylül 2021: 11,95 TL – Şubat 2022: 24 TL

1 KG Salatalık:

Eylül 2021: 22.50 TL – Şubat 2022: 36 TL

1 KG Patates:

Eylül 2021: 6.40 TL – 12.45 TL

1 paket Pirinç:

Eylül 2021: 16.25 TL – Şubat 2022: 25 TL

1 paket Bulgur:

Eylül 2021: 8.25 TL – Şubat 2022: 17.50 TL

1 Litre Süt:

Eylül 2021: 8.35 TL- Şubat 2022: 12.50 TL

1 KG Hellim:

Eylül 2021: 73.25 TL – Şubat 2022: 98 TL

1 paket Dilimli Ekmek:

Eylül 2021: 9-13 TL arası – Şubat 2022: 15-24 TL arası

1 KG Dana Kıyma:

Eylül 2021: 75 TL – Şubat 2022: 105 TL

1 KG Tavuk:

Eylül 2021: 25 TL- Şubat 2022: 35 TL

Şubat 2022 market fiyat listesi:

1 litre süt: 12.50 TL

1 paket pirinç: 25 TL

1 paket makarna: 8 TL

1 paket bulgur: 15.5-17.5 TL arası

1 litre sıvı yağ: 44 TL

1 kilo domates: 24 TL

1 kilo salatalık: 36 TL

1 kilo patates: 12.45 TL

1 kilo elma: 11 TL

1 kilo muz: 17 TL

1 kilo hellim: 98 TL

1 paket (50’lik) çay: 28.50 TL

1 kavanoz nescafe(çeşitli boylarda): 50-80 TL

1 paket dilimli ekmek: 15-24 TL arası

1 paket (24’lü) tuvalet kağıdı: 55-60 TL arası

1 şişe şampuan: 25-35 TL arası

1 şişe duş jeli: 20-50 TL arası

1 tüp diş macunu: 35-60 TL arası

1 adet çamaşır deterjanı: 30-50 TL arası

1 adet çamaşır yumuşatıcısı: 30-50 TL arası

1 şişe bulaşık deterjanı: 20-40 TL arası

Çocuk bezi: 80-240 TL arası

1 kilo dana kıyma: 105 TL

1 kilo tavuk: 35 TL