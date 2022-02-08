Hüseyin ÖZBARIŞCI

Omicron varyantının etkili olduğu bugünlerde pozitif vakalarda düşüş yaşanmazken, son dönemde COVID-19 kaynaklı ölüm sayısının da arttığı dikkat çekiyor. 1 Ocak – 7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 38 günde, 43 kişinin COVID-19’dan hayatını kaybettiği kayda geçti.

YENİDÜZEN’e konuşan uzmanlar, Omicron varyantının yaygın olmasına rağmen Delta varyantının da etkinliğini sürdürdüğüne işaret etti, tedbirleri bırakmamak gerektiğinin altını çizdi.

COVID-19 kaynaklı kayıpların ve yoğun bakımda yatan hastaların çoğunlukla aşısız veya eksik aşılı olduğunu dile getiren uzmanlar, “Birçok insanımız henüz hiç aşı olmamış durumda. Şu anda bizleri koruyan maske ve aşıdan başka hiçbir şey yok. Aşıya özen göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz ise yaptığı değerlendirmede, eczanelerde test satılmasına başından beri karşı olduklarını bir kez daha yineledi, vatandaşların antijen testlerinin vatandaşlar tarafından pek tercih edilmediğini gözlemlediklerini de söyledi.

Vaka sayılarında yıla rekorlarla başladık

Kış aylarının da gelmesiyle birlikte Omicron varyantının etkisini göstermesi vaka sayılarını yukarılara çekti. 31 Aralık günü 666 ile rekor vaka dalgası, yeni yılın ilk günlerinde de devam etti. Kıbrıs’ın kuzeyinde 6 Ocak günü ilk kez pozitif vaka sayısı 1000’li rakamlara ulaştı. Sonraki günlerde pozitif vaka sayısında bir düşüş yaşansa da, Sağlık Bakanlığı’nın her gün açıkladığı verilere göre 1 Ocak – 7 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan günlük ortalama test sayısının 20 bin civarında olduğu, buna bağlı olarak da vakalarda ciddi bir düşüş olmadığı dikkat çekti.

38 günde 43 ölüm…

Adanın kuzeyinde ilk vakanın çıktığı 10 Mart 2020’den 7 Şubat 2022’ye kadar gelen süreçte 182 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 31 Aralık 2021 tarihinde 139 olan kayıp sayısı, yeni yılın gelmesiyle birlikte artış gösterdi ve 7 Şubat tarihinde bu sayı 182’ye yükseldi. Böylelikle 1 Ocak – 7 Şubat 2022 43 kişi COVID-19’dan yaşamını yitirdi.

Uzmanlar ne dedi?

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KKTB) Başkanı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Gürkut:

“Omicron etkili ama içimizde Delta da var… Dikkatli olmalıyız, kurallara uymalıyız”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KKTB) Başkanı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Gürkut, YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede Omicron varyantının etkili olduğunu ancak ülkemizde Delta vakası olduğuna dikkat çekerek, uyarılarda bulundu.

Gürkut şöyle konuştu:

“Şu anda yaygın olan varyant Omicron olsa da, içimizde halen Delta varyantı da etkin. O yüzden COVID-19’a yakalanan hastalarımız süreci çok ağır atlatabiliyor. Nitekim ölümlerin devam etmesi de bunun bir göstergesi… Okulların tatil olması yaygın hızını biraz düşürecek ama yüz yüze eğitimin de devam etmesi gerektiğini göz önünde bulundurarak, buna göre hareket etmeliyiz. Şu anda pandemi sona ermiş gibi bir hava içerisindeyiz ama pandemi devam ediyor. O yüzden hem bireysel, hem de toplumsal anlamdaki tedbirleri bırakmamız lazım. Sağlık Bakanlığı salgınla ilgili olarak denetimlerini artırmalı, bilimsel çalışmalar yapmalı. COVID-19 tedavisine yönelik bazı ilaçlar onay aldı ve Türkiye ile Kıbrıs’ın güneyinde bu ilaçlar kullanılmaya başlandı. Bu ilaçların bize de ulaşması için çalışmalar yapılmalı, bunun yanında da aşılama sürdürülmeli. Yöneticilerimiz salgının sonundaymışız gibi açıklama yapmış olsa da, salgın devam ediyor ve hala daha bu salgından korunmamız gerek.”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar

“Aşı öncelikli olmalı”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği COVID-19 Bilim Kurulu üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, vaka sayısının ve ölümlerin arttığını ancak oransal olarak bir değişim söz konusu olmadığını aktararak, aşılanmanın önemine vurgu yaptı.

Bayraktar şöyle konuştu: “Vaka sayısı arttıkça ölümler de artacak. Sayılar da bunu bizlere gösteriyor ancak oransal anlamda pek değişiklik yok aslında... Burada önemli olan tek şey aşılanmaktır. Çünkü yoğun bakıma yatan veya hayatını kaybeden hastaların bir çoğu ya aşısız, ya da eksik aşılı. Bu bakımdan aşı öncelikli olmalı. Omicron varyantı daha hafif geçse de, şu anda bizleri koruyan maske ve aşıdan başka hiçbir şey yok. O yüzden her zaman söylediğimiz gibi aşıya özen göstermeliyiz.”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Ali Fırıncıoğluları:

“Son dönemdeki ölümlerin birçoğunun ek hastalıkları bulunuyor”

“Son dönemde Omicron varyantı etkin olduğu ve bulaş oranı çok fazla ayıldığı için ölüm oranları artmış durumda. Kronik hastalığı olan birçok insanın testi pozitif oldu. Ancak bunun varyantla bir ilgisi yok çünkü hayatını kaybedenlerin büyük bir bölümünün zaten çeşitli hastalıkları vardı. Vakaların yılın ilk günlerine göre düşüş eğiliminde olduğunu görmekteyiz. Kurallara her zamanki gibi uymamız gerekiyor. Bunun yanında aşıya da özen göstermeliyiz. Evet, birçok insanımız henüz hiç aşı olmamış durumda ama son dönemde aşılamanın da arttığını söyleyebiliriz.”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz:

“İnsanlarımız eczanelerdeki testleri pek tercih etmiyor”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, son dönemde eczanelerde satışı yapılmaya başlanan antijen testlerinin vatandaşlar tarafından pek tercih edilmediğini gözlemlediklerini söyledi. YENİDÜZEN’e konuşan Öksüz, “Gözlemlediğimiz kadarıyla insanlarımız sonuçlara güvenmediğinden dolayı pek tercih etmiyor. Biz, eczanelerde test satışına başından beridir karşıydık. Test satışı yapılmaya başlamadan önce de basın açıklaması yaparak bu duruma karşı olduğumuzu zaten açıklamıştık. Çünkü insanlar test alıp kendisi yaptığı zaman bunu ne kadar doğru yapabiliyor, bunu bilmiyoruz.”