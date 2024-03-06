“36 üniversitenin 16’sına ön iznini Kemal Dürüst verdi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, “Kıbrıs’ın kuzeyindeki üniversite sayısı ve izinlerine ilişkin detaylar” konusunda Eğitim Bakanlığı’ndan edindiği resmi verileri paylaştı: Kıbrıs’ın kuzeyinde 36 üniversite bulunuyor, 28’ine 2011’den sonra izin verildi, en fazla izin veren isim 16 ile Kemal Dürüst.

Resmi rakamlara göre; 1979’dan 2011’e kadar Kıbrıs’ın kuzeyindeki toplam üniversite sayısının 6 olduğunu belirten Özuslu, 2011’den 2019’a kadar geçen 8 yılda 28 üniversiteye ön izin verildiğini belirtti.

Özuslu, söz konusu izinlerin 15’inin Kemal Dürüst tarafından verildiğini de belirterek, şu sıralar tutuklu şekilde yargılanmasına neden olan “sahte fatura” soruşturmasının yaşandığı ve Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olarak görev yaptığı Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin ön izninin de Kemal Dürüst tarafından verildiğini söyledi.

Kişi başına düşen üniversite sayısı konusunda Kıbrıs’ın kuzeyinin “dünya rekortmeni” olduğunu belirten Özuslu; Malta, İngiltere, Fransa ve Türkiye’nin nüfus – üniversite sayısı oranları ile Kıbrıs’ın kuzeyindeki nüfus – üniversite oranlarını derledi; kuzeyde 11 bin kişiye 1 üniversite düştüğünü söyledi.

“Kişi başına düşen üniversite sayısı konusunda Kuzey Kıbrıs dünya rekortmeni: 36!”

Kanal SİM’de “Meyil Adakul ile Geniş Açı” programına konuk olan CTP Milletvekili Sami Özuslu, ilk olarak yükseköğrenim kurumlarıyla ilgili farklı ülkeler ile Kıbrıs’ın kuzeyini karşılaştırdığını belirtti.

“Hangi ülkede kaç üniversite var, nüfusa oranla kişi başına kaç üniversite düşer” hesaplaması yapığını belirten Özuslu, şu rakamları paylaştı:

“67 milyon nüfuslu İngiltere’de toplam 288 adet üniversite var. Kişi başına hesaplama yapıldığında, 232 bin kişiye 1 üniversite düşüyor.

68 milyon nüfuslu Fransa’da ise 100 üniversite var, 680 bin kişiye 1 üniversite düşüyor…

Malta’nın 535 bin nüfusu var, yüzölçümü açısından Kıbrıs’ın kuzeyine de yakın; toplam 8 üniversitesi var. 67 bin kişiye, bir üniversite düşüyor.

Türkiye 81 milyon nüfuslu ve toplam 206 üniversiteye sahip; 393 bin kişiye 1 üniversite düşüyor.

Peki ya KKTC? 36 üniversite izni verildi; eğer nüfusu 400 bin ise 11 bin kişiye 1 üniversite düşüyor. Eğer nüfus 800 bin ise, 22 bin kişiye 1 üniversite düşecek. Üniversite sayısı, nüfusa oranla çok yüksek. Kuzey Kıbrıs, bu konuda bir dünya rekortmeni.”

“1979’dan 2011’e kadar kuzeydeki üniversite sayısı toplam 6”

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’ndan; Kıbrıs’ın kuzeyindeki üniversite sayısı ve verilen ön izinlerle ilgili detaylı bilgi talep ettiğini belirten Özuslu, söz konusu resmi verilerin kendisine ulaştığını belirterek, yükseköğrenim kurumlarıyla ilgili dikkat çeken güncel bilgiler paylaştı.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki ilk üniversitenin, 1979 tarihinde, “Yüksek Teknoloji Enstitüsü” adıyla kurulan Doğu Akdeniz Üniversitesi olduğunu belirten Özuslu, “1979’dan 1997’ye kadar 4 üniversiteye daha izin veriliyor. Bunlar; GAÜ, YDÜ, LAÜ ve UKÜ. 1997’ye kadar toplamda 5 üniversitemiz var. 2003’te, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan anlaşma kapsamında ODTÜ’nün Kalkanlı’da kampüs kurmasına izin veriliyor, 2003 itibariyle üniversite sayımız 6’ya yükseliyor. 2011 yılına kadar başka üniversite açma izni verilmiyor. Ancak esas patlama, 2011’den sonra yaşanıyor” dedi.

“Patlama 2011’de yaşanıyor, 8 yılda 28 üniversiteye ön izin veriliyor”

2011’den itibaren üniversite sayısında ‘patlama’ yaşandığını belirten Özuslu, “2011’den 2019 yılına kadar, 8 yıllık sürede mevcut üniversite sayısının %75’i kadar; yani, 28 üniversiteye ön izin veriliyor” bilgisini paylaştı.

“10 üniversite TC girişimcilerine ait”

Kıbrıs’ın kuzeyindeki toplam üniversite sayısının 32 olarak bilindiğini ancak Eğitim Bakanlığı’ndan elde ettiği resmi verilerle bu rakamın 36 olduğunu öğrendiklerini belirten Özuslu, şöyle devam etti:

“Bu ön izinlerin 3’ü, TC ile imzalanan protokoller çerçevesinde gelenlerden oluşuyor. 10 üniversite TC girişimcilerinin üniversiteleridir, 21 de KKTC uyruklu şirketlerin yatırımları şeklinde görülüyor. Faaliyete 23 üniversite var. 19’una YÖK onay vermiş, 4 adet de onaysız şekilde açık olan var. 12 üniversite ise işlemelerini başlatmış olmasına rağmen öğretime başlayamadı. Bir üniversite de var ki izinsiz online eğitim verdiği için kapatılmıştı.”

“36 üniversitenin 16’sının izinlerini Kemal Dürüst verdi, rekor Dürüst’te”

Daha sonra, resmi belgeye yansımış; 36 üniversiteye “ön izin” veren bakan ve bürokratları açıklayan Özuslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İzinlerden birini, dönemin Eğitim Bakanı Mutlu Atasayan vermiş. Birini, dönemin Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Ata Samioğlu vermiş. 5’ine, dönemin Eğitim Bakanı Mustafa Arabacıoğlu izin vermiş. 7’sine dönemin Eğitim Bakanı Özdemir Berova izin vermiş. 6’sı Meclis onayıyla ön izin almış. Ama rekor, Kemal Dürüst’te. Kemal Dürüst, toplamda 16 üniversiteye ön izin vermiş.”

“KSTÜ’nün de iznini Kemal Dürüst verdi”

Uzun yıllar Eğitim Bakanı olarak çalışan bazı isimlerin hiçbir üniversiteye açma izni vermediğini de vurgulayan Özuslu, sözlerine şöyle devam etti:

“Kemal Bey, şu anda soruşturmaların yapıldığı, kendisinin de Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olarak görev aldığı Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin ön iznini de vermiş. Bu üniversitenin resmi evraktaki ismi ‘Ottoman University” yanı Osman Üniversitesi. 2016 yılında kurulmuş. Ön izin için başvuran Mehmet Doğan isimli kişi. 16 Mart 2015’de başvuruda bulunmuş 7 Eylül 2015’de açma ön izni onayını almış. Osmanlı Üniversitesi olarak kaydolan KSTÜ’nün açılış ön iznini Kemal Dürüst vermiş. Kendi izniyle açılan üniversite, daha sonra kendi ofisi haline gelmiş. Esas sahip MHP’li vekil, ‘yürütüldüğünü’ fark edince şikayette bulunmuş ve süreç başlamış.”

Özuslu, “Bu kadar küçük bir nüfusta bu kadar fazla üniversite açmanın motivasyonu eğitim mi? Yoksa başka bir şey mi?” sorusunu sordu.