359 yabancıya daha taşınmaz satın alma izni

UBP -YDP -DP Hükümeti, 359 yabancıya daha taşınmaz mal satın alma izni verdi. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hükümet, Şubat ayında da 395 yabancıya taşınmaz mal satın alma izni vermişti.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre taşımaz mal satın alma izni verilen 334 kişinin T.C. kökenli olduğu belirtilirken, diğer 25 yabancının kökeni belirtilmedi.

Hükümet bir süredir yabancılara verdiği taşınmazlara ilişkin "Türkiyeli ve diğer" ayrımı yaparak, dikkat çeken bir ırkçılık örneği sergiliyor. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlar Kurulu, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen T.C. uyruklu 334 kişi ve üçüncü devlet uyruklu 25 kişi olmak üzere toplam 359 kişiye, satın alacakları taşınmaz malın serbest olması kaydıyla önergede belirtilenler ışığında, gerekli iznin verilmesine karar verdi.