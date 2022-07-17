35 yaşındaki Hüseyin İçöz yaşamını yitirdi

Çatalköy'de dün faaliyet gösteren bir otelde müşteri olarak bulunan 35 yaşındaki Hüseyin İçöz aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 16.00 sıralarında Çatalköy'de faaliyet gösteren bir otelde müşteri olarak bulunan 35 yaşındaki Hüseyin İçöz otelin restoran bölümünde aniden rahatsızlandı.

Ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İçöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.