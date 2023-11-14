“Evrak Sahteleme, Başkasının Kimliğine Bürünme” suçlarından tutuklanan O.O.O. mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Zanlı; arkadaşı ders çalışmadığı için, onun yerine sınava girdiğini belirtti, polis; zanlının arkadaşının yurt dışında olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Mahkemeye detayları aktaran Polis memuru İbrahim Bulak, 6 Kasım 2023 Tarihinde saat 08.30 raddelerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Haspolat-Lefkoşa'da, O. O. O.’nun Turizm Araştırma Metotları sınavında arkadaşını yerine imza atarak, başkasının kimliğine büründüğünü, söz konusu evrakı sahteleyerek arkadaşının yerine sınava girdiğini söyledi.

349 gündür ülkede kaçak olduğu belirlendi

Polis, yapılan şikâyet üzerin zanlının önceki gün tutuklandığını söyledi. Zanlının imzaladığı yoklama listesi ve sınav kâğıdının emare olarak alındığını belirten Polis, zanlının ifadesinde arkadaşı ders çalışmadığı için onun yerine sınava girdiğini söylediğini ancak arkadaşının yurt dışında olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, muhaceretten yapılan ilk kontrolde zanlının 29 Kasım 2022 tarihinden beri 349 gündür ülkede ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini ancak resmi kayıtları henüz temin edemediklerini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.