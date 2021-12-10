341 öğrenci, 44 öğretmen, 18 personel pozitif

Eğitim Bakanlığı, 4-10 Aralık tarihleri arasında 341 öğrenci, 44 öğretmen, 18 personelin COVID-19 olduğunu açıkladı.

Bin 127 öğrenci, 71 öğretmen, 30 personel de temaslı oldukları gerekçesiyle karantinaya girdi.

COVID-19 testleri pozitif çıkan öğrencilerin 213’ü ortaöğretim, 128’si ise ilköğretimde…

59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı ise yüzde 0.68.