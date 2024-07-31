“31 Ağustos’a kadar somut adım atılmazsa grev dahil her türlü hakkımızı kullanacağız”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) acil servislerin hekim ve personel kadrolarının yeterli sayıya ulaştırılması için Sağlık Bakanlığı ve hükümete 31 Ağustos’a kadar süre tanıdı.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Özlem Gürkut, yazılı açıklamasında 31 Ağustos’a kadar bu yönde somut adım atılmazsa ikinci bir uyarı yapılmaksızın grev dahil tüm sendikal hakları kullanacaklarını belirtti.

Ülkede kamu sağlık hizmetlerindeki eksiklik ve aksaklıkların uzun yıllardır artarak devam ettiğini, son dönemlerde nüfustaki plansız artışın ve ekonomik yıkımın da etkisiyle kamu sağlık hizmetlerine olan talebin hızla arttığını belirten Gürkut, açığın giderek büyüdüğünü söyledi.

İkinci basamak sağlık hizmeti veren Gazimağusa, Girne Akçiçek ve Cengiz Topel devlet hastanelerinin kısıtlı hekim sayısı, eksik personel ve sınırlı imkanlarla hizmet vermeye çalıştığını belirten Gürkut, her gün yüzlerce hastanın müracaat ettiği ilçe hastanelerinin acil servislerinde tek bir hekimin görev yapmasının, belirli saatten sonra kayıt memuru, güvenlik görevlisi, kapıcı, hatta laboratuvar ve röntgen hizmetlerindeki portör (taşıyıcı personel) eksikliği olmasının kabul edilemeyeceğini kaydetti.

İlçelerdeki hastanelere müracaat eden hastaların daha ileri tetkik, tedavi ve araştırma ihtiyacı olması durumunda en üst düzeydeki kamu hastanesi olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sevk edildiğini anımsatan Gürkut, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin artan talebi karşılayamadığını, randevularda sürenin uzadığını ifade etti.

Gürkut, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde de acil servis hekim kadrolarında eksiklik yaşandığını, eksikliklerin mecburi hizmet görevlisi hekimler ve asistan hekimlerin takviyesiyle tamamlandığını belirtti.

Tek bir hekimin görev yaptığı Girne Akçiçek Hastanesi acil servisine müracaat eden bir hastanın, hayatı tehdit edici atar damar yaralanmasına müdahale etmekte olan doktoru beklemek istememesi üzerine yaşanan şiddete varan tartışmanın durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade eden Gürkut, “Sağlık Bakanlığı ve hükümeti bu konuda uyarır, asli ve hayati ödevlerini yerine getirmeleri gerektiğini hatırlatırız” dedi.

Tıp-İş olarak aylardır Sağlık Bakanlığı’na acil servislerin hekim kadrolarının tamamlanması gerektiğine dair uyarı yaptıklarını geniş katılımlı bir toplantı talep ettiklerini kaydeden Özlem Gürkut, şöyle devam etti:

“Hekim eksikliği yanında hemşire, yardımcı personel, güvenlik görevlisi, kayıt görevlisi gibi sağlık çalışanı eksiklikleri hizmetlerde ciddi aksaklıklara ve memnuniyetsizliklere yol açmakta, hizmeti veren sağlık çalışanlarını da hizmet alan hastaları da mağdur etmektedir.

Tüm acil servislerin kadrolarındaki hekim sayılarının her gün tüm vardiyaların yeterli sayıda hekimle döndürülebilecek şekilde acilen tamamlanması şarttır. İstisnasız tüm acil servislerde hemşire, personel, güvenlik görevlisi, kayıt memuru ve kapıcı sayılarının her gün 24 saat boyunca kesintisiz hizmet verebilecek şekilde tamamlanması şarttır. Mevcut durum halkın sağlık hakkını kullanmasına olanak vermeyen, sağlık hizmetini ulaşılmaz kılan bir haldedir.”

Popülist politikalar izlenmekten vazgeçilmesi gerektiğini de belirten Gürkut, hastanelerde basamaklı sağlık hizmeti sunumuna uygun düzenlemeler yapılmasını, sağlık servislerindeki hekim ve diğer insan kaynaklarının ihtiyaca cevap verebilecek şekilde artırılmasını ve mevcutların verimli kullanılmasını talep etti.

TIP-İŞ adına acil servislerin hekim ve bahse konu personel kadrolarının yeterli sayıya ulaştırılması için Sağlık Bakanlığı ve hükümeti derhal harekete geçmeye çağıran Gürkut, “31 Ağustos 2024 tarihine kadar bu yönde somut adımlar atılmaması durumunda, ikinci bir uyarı yapmaksızın grev dahil her türlü sendikal eylem ve yasal ve hukuki yollarla mücadele başlatacağımızı kamuoyuna duyururuz” dedi.