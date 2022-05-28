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30 pozitif vaka

30 pozitif vaka

"Toplam 7698 test yapıldı, 30 pozitif vakaya rastlanmıştır."

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7698 olup, 30 pozitif vakaya rastlanmıştır. "

18 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 6 kişi Mağusa, 1 kişi Güzelyurt , 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

28 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7698 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 30          

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.000.920       

Toplam Vaka Sayısı: 94.941                        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.334                                    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 372               

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9   

Karantinadaki Vaka Sayısı: 362            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

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