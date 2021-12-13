30 metre yükseklikten düştü, hayatını kaybetti
Beşparmak Dağları'nda dağ yürüyüşüne çıkan Steven Hare dengesini kaybederek kayalıklardan 30 metre yükseklikten aşağıya düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi.
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Beşparmak Dağları’nda James Swanson ile dağ yürüyüşüne çıkan Steven Hare, 30 metre yükseklikten aşağıya düşerek hayatını kaybetti.
Polis, olayın saat 12.30’da yaşandığını duyurdu.
Olaya polis, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin müdahale ettiği, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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